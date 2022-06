Wizyta Ławrowa w Serbii odwołana. "Nie dysponujemy teleportacją"

Włosi chcą oszczędzać energię, ale klimatyzacji nie wyłączą

93 procent Włochów deklaruje, że już zaczęli lub zamierzają podjąć kroki, by oszczędzać energię. Większość zastrzega zarazem, że gotowi są do poświęceń, ale nie do wyłączania klimatyzatorów latem i ogrzewania zimą. Te wyniki sondażu opublikowano w dniach upałów w dużej części Włoch.