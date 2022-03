Kraje UE niezdecydowane ws. kolejnych sankcji na Rosję

fot. Alexandros Michailidis / / Shutterstock

W Brukseli odbywa się dwudniowy szczyt UE. Temat obrad jest jasny: inwazja Rosji na Ukrainę, ale zdania co do kolejnych sankcji są podzielone. Kraje zachodnie nie popierają obecnie dalszych sankcji, bo sytuacja jest patowa, z kolei kraje bałtyckie mocno oponują za jeszcze silniejszym uderzeniem w rosyjską gospodarkę.

Morawiecki: to, co się dzieje na Ukrainie to masakra, konieczne miażdżące sankcje

"To, co się dzisiaj dzieje na Ukrainie, to już nie jest zwykła wojna, to jest masakra" - powiedział premier. Dodał, że atakowani są cywile i konwoje humanitarne, co - jak mówił - to "już jest barbarzyństwo". "Koszty wojny będą jeszcze wyższe, jeżeli odpuścimy Rosji. Rosja odbudowuje swoje imperium zła. Dlatego Polska apeluje zdecydowanie, żeby odciąć Rosję od źródeł finansowania jej machiny wojennej" – powiedział szef rządu.

Według premiera, "powinniśmy zdecydowanie postąpić w obszarze sankcji dotyczących gazu, ropy, węgla, wszystkich węglowodorów. Jeżeli dzisiaj nie zapłacimy tej ceny, to zapłacimy tę cenę w taki czy inny sposób jutro i pojutrze". "Musimy przekonać wszystkich do miażdżących, jak najdalej posuniętych sankcji" - podkreślił. Morawiecki zapowiedział, że zaapeluje, "o to, żeby dostęp do portów europejskich, handel z Rosją, drogą, koleją, został odcięty".

"Polska wypełnia obowiązek wobec sąsiada, ale także wobec wolnego świata. Aby wolny świat mógł pozostać bezpieczny, aby móc przywrócić pokój na Ukrainie, potrzebujemy dzisiaj zdecydowania wobec Rosji, ale także wielkiego serca i odwagi wobec Ukrainy" – powiedział premier, zapowiadając wystąpienie w sprawie powołania "misji humanitarnej NATO plus ewentualnie innych państw i organizacji międzynarodowych".

Wyraził nadzieję, że "barbarzyńska polityka Rosji spotka się ze zdecydowaną odpowiedzią wolnego świata". "Polska dzisiaj stara się organizować pomoc humanitarną, dyplomatyczną, polityczną, także pomoc w postaci broni defensywnej, aby Ukraina obroniła swoją integralność terytorialną, swoją suwerenność, bo od tego zależy bezpieczeństwo Europy, pokój na świecie" – mówił szef rządu.(

Premier Luksemburga: nowe sankcje UE wobec Rosji powinny być "reakcją na coś"

Premier Luksemburga Xavier Bettel powiedział w czwartek dziennikarzom, że nowe sankcje UE wymierzone w Rosję za inwazję na Ukrainę powinny zostać nałożone jako reakcja na nowe wydarzenia w tym kryzysie, co według niego nie ma obecnie miejsca.

„Jeśli chcemy mieć nowe sankcje, musimy je mieć jako reakcję na coś. Na razie sytuacja się nie poprawia, to na pewno. (...) Jeśli teraz przyjmiemy sankcje, więcej sankcji, w sytuacji, kiedy mamy do czynienia ze status quo, jaki będzie następny krok?” – zapytał Bettel.

Premier Holandii: szczyt UE nie przyniesie nowych sankcji wobec Rosji

Przywódcy Unii Europejskiej nie uzgodnią podczas dwudniowego szczytu rozpoczynającego się w czwartek nowych sankcji wobec Rosji - powiedział dziennikarzom przed szczytem premier Holandii Mark Rutte.

„Nie oczekuję dzisiaj konkretnych (decyzji - PAP) w sprawie nowych sankcji” - powiedział Rutte po przybyciu na spotkanie 27 krajowych przywódców bloku.

Jego zdaniem nie należy dyskutować o sankcjach w ramach "tak szerokiej grupy", jak na szczycie. „Nałożyliśmy już wiele sankcji, teraz wkraczamy na bardziej skomplikowany obszar” - powiedział.

Premier Estonii: UE powinna nałożyć jak najsurowsze sankcje na Rosję za jej inwazję na Ukrainę

Unia Europejska powinna nałożyć na Rosję możliwie najsurowsze sankcje za inwazję na Ukrainę, pomimo tego, że uderzy to również we Wspólnotę - oświadczyła w czwartek wchodząc na szczyt UE w Brukseli estońska premier Kaja Kallas.

"Powinniśmy już teraz wykorzystać wszystkie możliwości, mam na myśli nałożenie najostrzejszych sankcji, jakie możemy" - powiedziała dziennikarzom Kallas dodając, że UE powinna tak postąpić pomimo niewątpliwych negatywnych skutków, jakie dla Wspólnoty przyniesie ten ruch.

Premier Łotwy: kraje UE powinny rozważyć embargo na import energii z Rosji

Kraje UE powinny rozważyć nałożenie sankcji na import energii z Rosji, aby powstrzymać rosyjską inwazję na Ukrainę - powiedział w czwartek w Brukseli premier Łotwy Arturs Karins.

„Sankcje energetyczne są sposobem na powstrzymanie napływu pieniędzy do wojennej kasy (prezydenta Rosji Władimira) Putina” – powiedział Karins po przybyciu na szczyt przywódców UE.

Dodał, że najbardziej rozsądnym rozwiązaniem byłoby objęcie unijnymi restrykcjami ropy i węgla z Rosji. "Jeśli nie zatrzymamy Putina, Putin nie zatrzyma się sam” - ocenił szef rządu Łotwy.

Premier Finlandii: sankcje nie zadziałają, jeśli Chiny pomogą Rosji

Premier Finlandii Sanna Marin powiedziała w czwartek dziennikarzom w Brukseli, że sankcje nałożone przez Unię Europejską na Rosję za atak na Ukrainę nie będą tak skuteczne jak powinny, jeśli Pekin pomoże Moskwie.

"Myślę, że to bardzo dobrze, że będziemy dziś rozmawiać także o Chinach. Zbliża się szczyt UE-Chiny i będzie to oczywiście kluczowy temat" – oświadczyła Marin po przybyciu na szczyt przywódców UE.

"Jeśli Chiny pomogą Rosji, sankcje nie zadziałają tak, jak tego chcemy, więc oczywiście Chiny są głównym graczem i musimy się upewnić, że Chiny są po właściwej stronie historii" - dodała premier Finlandii.

Prezydent Duda: Zniesienie lub utrzymanie sankcji na Rosję powinno zależeć od decyzji Ukrainy Sankcje na Rosję muszą być tak skomponowane i sformułowane, by ich skuteczność była jak najwyższa i jak najszybsza - ocenił w czwartek w Brukseli prezydent Andrzej Duda. Jego zdaniem zniesienie lub utrzymanie sankcji nałożonych na Rosję powinno zależeć od decyzji Ukrainy. Podczas konferencji prasowej po nadzwyczajnym szczycie NATO prezydent został zapytany, co jeszcze Zachód może zrobić w ciągu najbliższych dni, żeby pomóc Ukrainie. Prezydent podkreślił, że musi być to decyzja sojusznicza, która będzie zaaprobowana w ramach NATO. "To na tym musi polegać to wsparcie, że będzie to wsparcie przewidziane przez NATO, żeby zachować wszystkie warunki funkcjonowania w ramach Sojuszu" - powiedział Duda, wskazując, że cały czas trwają prace nad kolejnymi formami pomocy. Zwracał uwagę, że o sankcjach rozmawia G7; ten temat będzie też omawiany przez Radę Europejską. "Tych instrumentów, które są omawiane i mają zmusić Rosję do zaprzestania agresji jest potencjalnie wiele. Rzecz tylko polega na tym, żeby były tak skomponowane i tak sformułowane, żeby ich skuteczność była jak najwyższa i jak najszybsza" - powiedział prezydent. Stwierdził, że utrzymanie sankcji na Rosję powinno zależeć od decyzji Ukrainy. "To Ukraina powinna zgodzić się na to, żeby sankcje zostały zniesione, jeżeli zaczęłaby się dyskusja na temat znoszenia sankcji" - dodał.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)