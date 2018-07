Kraje BRIC bezpieczne wobec umocnienia dolara

Spośród najważniejszych rynków wschodzących jedynie Turcja wykazuje znaczną wrażliwość na dalsze umocnienie amerykańskiej waluty, ocenia w ubiegłotygodniowym raporcie agencja Moody’s.

Znaczny deficyt na rachunku bieżącym, planowane duże spłaty zadłużenia zagranicznego oraz wysokie zadłużenie rządu denominowane w walutach obcych – to według Moody’s czynniki zwiększające podatność gospodarek wschodzących na umocnienie dolara. Poza Turcją do grupy najbardziej wrażliwych Moody’s zakwalifikowała jeszcze Argentynę, Ghanę, Mongolię, Pakistan, Sri Lankę i Zambię – kraje dość egzotyczne z punktu widzenia inwestorów.

Podatność na umocnienie dolara wykazują także Chile, Kolumbia, Indonezja i Malezja, jednak w ich przypadku silne instytucje w krótkim terminie zmniejszają to ryzyko, dodaje Moody’s. W przypadku Zambii, Argentyny i Mongolii w ostatnich czterech latach uzależnienie od napływów zagranicznego kapitału wzrosło, co sugeruje istnienie problemów strukturalnych, nie pozwalających na jego ograniczenie. Do najmniej podatnych agencja zaliczyła tymczasem wszystkie kraje grupy BRIC – Brazylię, Rosję, Indie i Chiny, a także Meksyk. Wszystkie one tylko w niewielkim stopniu polegają na zagranicznym finansowaniu.