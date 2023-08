Kraje Amazonii deklarują "sojusz przeciwko wylesianiu"

Polska zaskarżyła do TSUE dwa kolejne akty prawne będące częścią pakietu "Fit for 55" Polska zaskarżyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej kolejne dwa unijne akty prawne dotyczące kwestii emisji CO2 – poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Oba stanowią część pakietu Fit for 55, który ma zaostrzyć politykę klimatyczną UE.