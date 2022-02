Krach walutowy w Rosji. Rubel słabnie, handel na giełdzie wstrzymany

fot. ANTON VAGANOV / / Reuters

Kurs rubla gwałtownie spada po tym, jak kraje Zachodu zapowiedziały wprowadzenie sankcji przeciw Rosji, m.in. zamrożenie aktywów banku centralnego oraz odcięcie banków od systemu SWIFT. W odpowiedzi Bank Rosji zakazał miejscowym brokerom sprzedaży papierów wartościowych w imieniu zagranicznych klientów, przesunął termin otwarcia krajowego rynku forex i wstrzymał handel na giełdzie.

W poniedziałek o godz. 6:30 polskiego czasu (8:30 w Moskwie) kurs USD/RUB rósł o ponad 28 proc. Tak ogromnej, jednodniowej deprecjacji rubla nie obserwowano nawet w latach 90., gdy Rosja ogłosiła bankructwo. Za 1 dolara na rynku międzybankowym płacono blisko 108 rubli - o ponad 23 ruble więcej niż w piątek, podaje Bloomberg. Analitycy zwracają uwagę, że płynność jest obecnie bardzo niska. Handel odbywa się wyłącznie na rynku offshore, ponieważ Bank Rosji przesunął otwarcie rynku krajowego na godz. 10:00 czasu miejscowego.

Paniczna reakcja jest skutkiem sankcji zapowiedzianych w weekend przez władze Unii Europejskiej, w porozumieniu z partnerami z USA i Wielkiej Brytanii. Ursula von der Leyen zapowiedziała zamrożenie aktywów rosyjskiego banku centralnego oraz zakaz wszelkich transakcji z bankiem, a także wykluczenie ważnych rosyjskich banków komercyjnych z systemu SWIFT. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz już stwierdził jednak, że sankcje obejmą wszystkie rosyjskie banki. Działania Zachodu w obszarze finansów mają wesprzeć nawet tradycyjnie neutralni Szwajcarzy. W niedzielę prezydent Cassis powiedział, że zamrożenie rosyjskich aktywów jest "bardzo prawdopodobne".

Tymczasem wyprzedaż rosyjskich aktywów zapowiedziały już należący do Norwegów największy fundusz emerytalny na świecie czy BP, posiadający blisko 20 proc. udziałów w Rosniefcie. W piątek agencja S&P obniżyła rating rosyjskiego długu denominowanego w walutach obcych do poziomu śmieciowego. Moody's umieścił ratingi Ukrainy i Rosji na liście obserwacyjnej z możliwością ich obniżenia. Fitch z kolei obniżył długoterminowy rating Ukrainy do "CCC" z "B".

Ale potężnym powodem do zmartwień dla rosyjskich władz są również działania samych Rosjan. W weekend media społecznościowe zalała fala zdjęć gigantycznych kolejek do bankomatów. Spodziewając się gwałtownego osłabienia rubla, ludzie masowo wypłacali pieniądze - w celu wymiany na dewizy, wymiany na towary, które zapewne mocno podrożeją od poniedziałku, czy w obawie przed wprowadzeniem przez władze limitów wypłat z kont. Trudno powiedzieć, czy to już realny run na banki o skali mogącej zachwiać stabilnością krajowego systemu finansowego, ale na pewno takie spekulacje są już uzasadnione. Oczywiście deponenci podejmowali również próby wypłaty walut obcych zgromadzonych w bankach.

O ile na rynku międzybankowym dolar kosztuje niecałe 110 rubli, to zwykli Rosjanie muszą płacić za "zielone" jeszcze więcej. Z doniesień medialnych wynika, że bywa to nawet ponad 160 rubli, czyli prawie dwa razy więcej niż w piątek. W aplikacji Revolut obecny kurs USD/RUB wynosi 140.

Rozpaczliwe próby ograniczenia załamania cen rosyjskich aktywów podejmuje Bank Rosji. Jego władze przesunęły moment otwarcia miejscowego rynków: forex, pieniężnego i repo na godz. 10:00 czasu moskiewskiego (8:00 w Polsce), a także wstrzymały, co najmniej do godz. 15:00 czasu miejscowego, handel na rosyjskiej giełdzie papierów wartościowych. Ponadto, zakazały miejscowym brokerom sprzedaży aktywów należących do ich zagranicznych klientów. Zapowiedziały również wznowienie zakupów złota na krajowym rynku, potężne zastrzyki płynności dla krajowych instytucji finansowych oraz rozluźnienie regulacji dot. pozycji walutowych banków.

