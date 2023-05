Kozłowiski (McKinsey): Nakaz emisji listów zastawnych przez KNF wpłynie na rynek obligacji

Podaż hipotecznych listów zastawnych będzie zapewniona w następstwie wprowadzenia przez KNF wymogów regulacyjnych, a o popyt na te instrumenty nie należy się martwić, będą nimi zainteresowani instytucjonalni inwestorzy zagraniczni i krajowi. Na rynku detalicznym z kolei mogą one konkurować z obligacjami oszczędnościowych Skarbu Państwa - poinformował PAP Biznes ekspert McKinsey&Company Rafał Kozłowski.

fot. Virrage Images / / Shutterstock

We wtorek Komisja Nadzoru Finansowego zapowiedziała, że planuje wprowadzić bankom wymóg emisji listów zastawnych pokrywających część wartości udzielonych kredytów hipotecznych.

"Poprzez wprowadzenie wymogu regulacyjnego banki będą zobowiązane, by wydłużyć terminy zapadalności swoich zobowiązań. KNF wskazuje, że będą to mogły robić na kilka sposobów: poprzez emisję listów zastawnych, obligacji niezabezpieczonych czy też instrumentów kapitałowych w części przekraczającej wymogi kapitałowe" - powiedział PAP Biznes Kozłowski.

"Największą zmianą jest postawa UKNF - emisje listów zastawnych po raz pierwszy zostaną objęte wymogami regulacyjnymi" - dodał.

Obecnie z ośmiu banków aktywnych na rynku kredytów hipotecznych pięć ma swoje banki hipoteczne i może emitować listy zastawne, a trzy – Santander Bank Polska, Alior Bank i BNP Paribas Bank Polska nie mają w grupie takiego banku.

"UKNF planuje dopuścić różne instrumenty finansowe, więc nie ma obowiązku posiadania banku hipotecznego" - powiedział Kozłowski.

Według przedstawionych przez regulatora danych, banki, aby spełnić nowy wymóg będą musiały wyemitować - w zależności od założonego wariantu - od 14,5 mld zł do 137 mld zł dłużnych papierów wartościowych.

"Popyt na listy zastawne najprawdopodobniej będzie pochodził z rynku zagranicznego oraz od instytucji krajowych. W ocenie uczestników dyskusji podczas wtorkowego seminarium intencją powinno być, by popyt krajowy dominował" - powiedział Kozłowski.

"TFI, OFE i PPK mają na tyle pojemne limity inwestycyjne w odniesieniu do listów zastawnych, że mogą je obejmować. Inwestycjom takim sprzyjać może także wzrost oszczędności w PPK oraz spodziewany napływ środków do TFI w następstwie oczekiwanego spadku stóp procentowych i wzrostu wycen funduszy dłużnych" - dodał.

Ekspert ocenił, że warto budować popyt na te instrumenty wśród klientów detalicznych.

"W tym kontekście ważne byłyby zachęty do długoterminowego oszczędzania, w tym zachęty regulacyjne czy gwarancje antyinflacyjne. Ważne jest również, by klient detaliczny miał pewność wcześniejszego odkupu takiego papieru, a nominał takiego listu był niski" - powiedział Kozłowski.

"Zdaniem uczestników dyskusji listy zastawne będą konkurować z obligacjami oszczędnościowymi Skarbu Państwa, a poziom ich cen będzie punktem odniesienia dla ceny listów zastawnych" - dodał.

Kozłowski ocenił, że listy zastawne mogą być dystrybuowane do klientów detalicznych przez same banki, ale interesująca jest również inicjatywa GPW, by zbudować taką platformę obrotu na rynku Catalyst.

"Większe emisje listów zastawianych i innych instrumentów finansowych będą oznaczały wyższe koszty finansowania dla banków, ale nie będą to materialne kwoty w skali sektora” - powiedział Kozłowski.

Komisja Nadzoru Finansowego podała we wtorek, że w celu zmiany struktury finansowania kredytów hipotecznych, planuje wprowadzić bankom nowy wskaźnik finansowania długoterminowego (WFD).

Według KNF, wprowadzenie tego wskaźnika skutkować będzie zwiększeniem podaży tych instrumentów finansowych.

Do wskaźnika tego zaliczałyby się hipoteczne listy zastawne oraz instrumenty dłużne spełniające kryteria kwalifikowalności do MREL. Zaliczone do WFD byłyby również instrumenty typu senior (dług nadrzędny), niezaliczone do wymogu MREL.

Według planów KNF w pierwszej kolejności WFD powinien obowiązywać banki komercyjne, także te, które w swojej grupie nie mają banku hipotecznego bo one także mogą wypełnić wymóg emitując obligacje senioralne bądź obligacje podporządkowane.

Rafał Kozłowski poprzednio pełnił m.in. funkcję CFO, wiceprezesa PKO BP oraz prezesa PKO Banku Hipotecznego, będąc odpowiedzialnym za jego powstanie.

