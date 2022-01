Kowalczyk: projekt ustawy o emeryturach rolniczych gotowy

fot. Kancelaria Premiera / / Twitter

W tym tygodniu do KPRM trafi gotowy projekt ustawy o emeryturach rolniczych, pozwalający na pobieranie emerytury rolniczej po przekroczeniu wieku emerytalnego, bez konieczności przekazywania gospodarstwa - zapowiedział wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Jak mówił w niedzielę na VIII Kongresie Rolnictwa RP wicepremier Kowalczyk, projekt będzie przewidywał możliwość korzystania z emerytury rolniczej bez konieczności zaprzestania działalności w gospodarstwie.

Minister rolnictwa zapowiedział też zbudowanie systemu rolniczych ubezpieczeń wzajemnych, bo „to jest najlepszy system ubezpieczeń”. "W systemie, zbudowanym wokół towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych będziemy oferować kompleksowe ubezpieczenia od wszystkich ryzyk, w tym także suszy" - oświadczył Kowalczyk.

"Bioasekuracja przynosi efekty, od grudnia bez nowych ognisk ASF w hodowlach"

Jak podkreślił, do listopada ponad 70 proc. rolników, zobowiązanych do wykonania takich planów - zrobiło je, także dzięki pomocy różnych agend państwowych. Jego zdaniem, pozwoliło to podnieść świadomość znaczenia bioasekuracji.

Kowalczyk podkreślił jednak, że ASF dalej jest w środowisku, a wszystkie pomysły redukcji populacji dzików są bardzo ważne. „Wspólnie z MON przygotowujemy sprzęt do obiektywnego przeliczania dzików” - zaznaczył.

Jak dodał minister, trudności na rynku wieprzowiny są w całej Europie, i Polska nie jest wyjątkiem, a ceny rynkowe są znacznie poniżej kosztów produkcji.

(PAP)

