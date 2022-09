Kowalczyk: Uruchamiamy nabór wniosków dla rolników w ramach KPO

fot. Irene Miller / / Shutterstock

W połowie października rozpocznie się nabór wniosków dla rolników i przetwórców w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Wnioski będzie przyjmowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - poinformował środę na konferencji prasowej wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

W pierwszym naborze będą cztery nabory: przetwórstwo rolne w zakresie mikro-małych i średnich przedsiębiorstw oraz przetwórstwo realizowane bezpośrednio przez rolników. Kolejne dwa nabory będą dotyczyły wymiany pokrycia dachów zawierających azbest oraz wymiany słupów drewnianych nasączonych kreozotem podtrzymujących chmiel - na innego rodzaju podpory - wyjaśnił Kowalczyk.

Wsparcie dla MŚP jest zróżnicowane. Przedsiębiorstwa mikro mogą dostać nie więcej niż 3 mln zł, małe do 10 mln zł, średnie - nie więcej niż 15 mln zł. Dofinansowanie będzie wynosiło 50 proc. kosztów kwalifikowanych, możliwe jest uzyskanie zaliczki w wysokości do 50 proc. całkowitej kwoty wsparcia - wyjaśnił minister.

Natomiast rolnik prowadzący lub rozpoczynający działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu (w ramach sprzedaży bezpośredniej, dostaw bezpośrednich, rolniczego handlu detalicznego, działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej) produktów rolnych lub spożywczych, lub rybołówstwa czy akwakultury może starać się o kwotę do 500 tys. zł w całym okresie wdrażania KPO. I także w tym działaniu dofinansowanie wynosić będzie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych i możliwe jest uzyskanie 50 proc. zaliczki.

O dotację na wymianę pokryć dachowych zawierających azbest może ubiegać się rolnik, który otrzymuje dopłaty bezpośrednie i jest właścicielem budynku. Wysokość wsparcia wynosić będzie 40 zł/m2, jednak nie więcej niż 20 tys. zł (tj. do 500 m2 pokrycia dachowego).

Działanie dotyczące wymiany słupów impregnowanych szkodliwym dla środowiska kreozotem dotyczy plantatorów chmielu; uprawy te głównie koncentrują się w woj. lubelskim. Dotacja jest ryczałtową kwotą - dla młodych rolników wynosi ona ok. 102 tys. zł, a dla pozostałych rolników - ok. 73 tys. zł. Możliwe jest uzyskanie zaliczki w wysokości do 50 proc., całkowitej kwoty wsparcia, maksymalnie dofinansowanie można uzyskać do 5 ha - tłumaczył Kowalczyk.

Dodał, że wnioski będzie można składać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tam też na stronach internetowych ARiMR będą zamieszczone szczegółowe informacje dotyczące wniosków.

"Jest to początek wniosków, które zaczynamy realizować w ramach Krajowego Planu Odbudowy, (...) W kolejnych, następach będą wdrażane kolejne wnioski" - zaznaczył minister.

Jak poinformowało ministerstwo rolnictwa, "17 czerwca 2022 r. Rada Unii Europejskiej zaakceptowała decyzję wykonawczą w sprawie zatwierdzenia polskiego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), którego budżet wynosi 35 363 500 000 euro (ok. 158,5 mld zł). Pieniądze te mają być przeznaczone m.in. na odbudowę potencjału rozwojowego gospodarki utraconego w wyniku pandemii (recovery) oraz wsparcie budowy trwałej konkurencyjności gospodarki. Budżet na inwestycje, za które odpowiada resort rolnictwa wynosi 2,25 mld euro tj. ok. 10,1 mld zł

"KPO to środki finansowe, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską w sposób formalny - pierwsza decyzja była w maju, później w czerwcu. Te różne dyskusje trwające są dyskusjami politycznymi, my realizujemy nabory na podstawie tamtej decyzji, a po ich zrealizowaniu będziemy składać wniosek do KE o refundację i mam nadzieję, że taką otrzymamy, bo nie widzę powodów, żeby refundacji nie było, bo warunki, które musimy spełnić, tzw. kamienie milowe jeśli chodzi o część rolniczą, są lub będą spełnione w momencie realizacji tych wniosków" - skomentował Kowalczyk. (PAP)

