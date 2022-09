Kowalczyk: Pracujemy nad kolejnymi dopłatami do nawozów

fot. Krystian Maj / / Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk poinformował w czwartek w Białymstoku, że resort pracuje nad kolejnym wsparciem dla rolników na zakup nawozów. Polska już raz skorzystała z takiej pomocy unijnej.

Wicepremier Kowalczyk oraz komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski przebywają w czwartek w Białymstoku na 19. Międzynarodowym Forum Spółdzielczości Mleczarskiej. Pytany o dopłaty do nawozów powiedział, że przygotowywany jest projekt w tej sprawie i o jego szczegółach opowie w następnym tygodniu.

„Rzeczywiście pracujemy nad systemem takiego wsparcia, aby umożliwić rolnikom zakup nawozów po akceptowalnej cenie (...). Pracujemy nad tym, aby to była pomoc publiczna niezagrożona niedozwoloną pomocą publiczną w sensie przepisów Unii Europejskiej” - powiedział Kowalczyk.

„Wypracowujemy i szacujemy koszty takiego rozwiązania. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu to ogłosimy. To będzie ten element wsparcia i stymulacji powrotu do pełnej produkcji nawozów” – dodał minister rolnictwa.

Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski przypomniał, że ciągle obowiązuje zgoda Komisji Europejskiej na to, żeby państwa członkowskie stosowały pomoc publiczną dla rolników w związku z kryzysem wywołanym przez rosyjską agresję zbrojną względem Ukrainy.

„Państwa członkowskie mogą sobie wybierać różne formy pomocy w zależności od tego, jak same zdecydują, które sektory będą wspierać. I w ramach tej ramowej zgody Polska już zastosowała pomoc bardzo wysoką, bardzo dużą w postaci rekompensat za zwiększone koszty nawozów. Polska była jedynym krajem, który taką pomoc zastosował” – powiedział Wojciechowski.

Dodał, że jest ciągle możliwość skorzystania z podobnej pomocy. „Chcę zadeklarować, że jeśli Polska zwróci się ponownie o taką pomoc, to ramowa zgoda jest jeszcze otwarta. Ta maksymalna kwota pomocy nie została jeszcze wyczerpana. To może być do 35 tys. euro na jedno gospodarstwo. Ta udzielana pomoc nie sięgała takich kwot. Była wysoka, ale mniejsza od tych maksymalnych. Polska może drugi raz wystąpić o taką pomoc” – mówił komisarz. (PAP)

Autorzy: Jacek Buraczewski, Izabela Próchnicka

