Kowalczyk: Obniżenie stawki VAT na żywność korzystne dla konsumentów

/ Sejm RP

Obniżenie stawki podatku VAT jest korzystne dla konsumentów, jest to element tarczy antyinflacyjnej. Podobnie dobrym dla rolników rozwiązaniem będzie zniesienie VAT na nawozy - skomentował dla PAP wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu poinformował o przyjęciu tarczy antyinflacyjnej 2.0. W ramach tej tarczy do zera ma spaść VAT na żywność i napoje objęte obecnie stawką 5 proc., z 23 do 8 proc. ma spaść stawka tego podatku na paliwa silnikowe, w przypadku nawozów stawka podatku spadnie z 8 proc. do zera. VAT na gaz ma spaść z 8 proc. do zera, na energię cieplną z 8 do 5 proc., a w przypadku energii elektrycznej utrzymany zostanie obniżony 5 proc. VAT.

"Jest to kolejny element tarczy antyinflacyjnej. Obniżenie cen żywności będzie bardzo korzystne dla konsumentów, dlatego, że zniesienie podatku VAT od produktów żywnościowych będzie miało bezpośredni wpływ na wydatki ludności" - powiedział Kowalczyk. Dodał, że inflacja i średni wzrost cen był dotychczas granicach 7-8 proc. "więc te stawki VAT pozwolą na przywrócenie cen sprzed inflacji".

Inny istotny element to zmniejszenie do zera stawki VAT na nawozy. "To w pełni nie zrekompensuje wzrostu cen nawozów, bo był on o wiele wyższy i jest to spowodowane cenami gazu, ale to nie koniec działań. Premier wystąpił do KE o wyrażanie zgody na ewentualne dofinansowanie cen zakupu nawozów, ale też zawieszenie opłat za emisję CO2" - powiedział minister. Zdaniem szefa resortu rolnictwa, to by już dało dużo większe możliwości, ale trzeba poczekać na decyzję Komisji Europejskiej.

Kowalczyk zaznaczył, że Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o zmniejszeniu cen gazu i wcześniej zapowiadane w tarczy antyinflacyjnej zmniejszenie VAT i akcyzy na paliwa, co też przełoży się na ceny produktów żywnościowych - podkreślił.

Wicepremier ocenił, że rozumowanie, iż podatek VAT będzie "zjedzony" przez pośredników jest błędne. Podkreślił, że podatek VAT dolicza się do ceny produktu finalnego, nalicza go sprzedawca i odprowadza do urzędu skarbowego. Wymiana towarów, rozliczenie między producentami, pośrednikami, handlowcami zawsze odbywa się na podstawie ceny netto. VAT odprowadza się na końcu, jest to wartość dodana, dlatego jego "zdjęcie" jest korzystne dla konsumentów.

autor: Anna Wysoczańska