Kotecki (RPP): Widać realne ryzyko powrotu do podwyżek stóp procentowych

Tyrowicz (RPP): Nic w komunikacji NBP nie uzasadnia obniżek stóp proc. w 2023 roku Trzeba być ostrożnym w interpretowaniu bieżących wycen rynkowych jako przemyślanego sygnału co do dalszych decyzji RPP, nic w komunikacji NBP nie uzasadnia obniżek stóp w '23, a spadające stopy rynkowe powinny skłonić RPP do podniesienia stóp NBP – ocenia w rozmowie z PAP Biznes członkini RPP Joanna Tyrowicz.