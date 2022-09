Kotecki z RPP: Możliwa pauza w cyklu podwyżek stóp procentowych

fot. Mateusz Włodarczyk / / FORUM

Możliwa jest pauza w cyklu podwyżek stóp procentowych, żeby poczekać na decyzje ws. tarczy antyinflacyjnej i przepisy dot. zamrożenia cen prądu i gazu - powiedział portalowi WNP członek RPP Ludwik Kotecki.

"Po pierwsze wycofano się z narracji, że mamy już koniec podwyżek, to było mówione w lipcu. Tego już teraz we wrześniu nie ma. Prezes Glapiński mówił raczej o jakiejś pauzie. Ja uważam, że tak będzie, że będziemy mieć jakąś przerwę. Bardzo ważne jest, co się stanie z tarczą antyinflacyjną, z cenami prądu i gazu dla gospodarstw domowych, o czym dowiemy się w styczniu przyszłego roku, a są to bardzo ważne dwa elementy" - powiedział Kotecki, cytowany przez WNP.

Członek RPP obawia się, że inflacja w Polsce stała się uporczywa, a w oczekiwaniach ludzi w coraz większym stopniu CPI jest stałym elementem.

"Firmy w swoich negocjacjach handlowych wpisują do kontraktów bardzo często klauzule indeksacyjne. (...) Ceny cały czas nie napotykają na barierę popytową. Popyt mimo spowolnienia cały czas trzyma się dobrze. W związku z tym następuje przerzucanie kosztów na ceny dla innych odbiorców, w tym dla konsumentów i tak inflacja się napędza" - dodał.

Kotecki ocenia, że rynek pracy jest bardzo ciasny, więc nie ma miejsca na ograniczenie wynagrodzeń, bo nie ma pracowników.

"To jest taka trochę samonakręcająca się spirala. Do tego dochodzi duży impuls fiskalny, który nas czeka w przyszłym roku, to znaczy 20-procentowa podwyżka płacy minimalnej. Wszystko razem składa się na to, że nie ma powodów do tego, żeby inflacja miała zacząć spadać" - dodaje.

Według Koteckiego, przekaz, który płynie od innych członków RPP jest niespójny.

"Oni uważają, przynajmniej oficjalnie, że recesji nie będzie, ale z drugiej strony uważają, że inflacja będzie bardzo szybko spadała. Czyli albo oni muszą wierzyć w recesję, tylko nie chcą o niej mówić - być może tak jest, wtedy to ma jakiś sens. Albo, tak jak powiedziałem, są niespójni w ocenie dezinflacji" - ocenia.

Inflacja w sierpniu wyniosła 16,1 proc. Cel inflacyjny NBP to 2,5 proc., +/- 1 pkt. proc.

Najbliższe posiedzenie RPP zaplanowano na 5 października.

4 z obecnych 8 członków RPP (A. Glapiński, H. Wnorowski, C. Kochalski, I. Dąbrowski) nie wykluczyło w ostatnim czasie, że RPP zakończyła cykl podwyżek stóp procentowych we wrześniu lub zakończy go w październiku podwyżką o 25 pb.

Prezes NBP Adam Glapiński nie wykluczył na ostatniej konferencji prasowej możliwości obniżek stóp proc. w połowie lub w IV kw. 2023 r. (PAP Biznes)

tus/ asa/