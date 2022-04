Kotecki o planie pomocy kredytobiorcom: dalsze podwyżki stóp proc. są konieczne

fot. M.Marchlewska-Wilczak / / Senat RP

Plan pomocy kredytobiorcom może obniżyć efektywność mechanizmu transmisji polityki monetarnej, a w związku z tym dalsze podwyżki stóp proc. są konieczne - powiedział dziennikarzom w kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach członek RPP Ludwik Kotecki.

"Plan premiera może doprowadzić do obniżenia efektywności mechanizmu transmisji polityki monetarnej na gospodarkę, głównie przez zastąpienie dłuższych tenorów WIBOR stawką O/N. Negatywnie również oceniam pomysły, żeby moratorium kredytowe było dostępne bezwarunkowo dla każdego kredytobiorcy, a nie tylko dla tych, którzy tego potrzebują. Traktowałbym to jako intencję w mechanizmy rynkowe. To wszystko utwierdza mnie w przekonaniu, że dalsze podwyżki stóp są konieczne" - powiedział dziennikarzom Kotecki w kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w poniedziałek, że rząd planuje wprowadzić dla kredytobiorców wakacje kredytowe w 2022 i 2023 r. łącznie dla 8 rat kredytowych.

Od 2023 roku rząd chce narzucić bankom posługiwanie się w kredytach hipotecznych inną niż WIBOR stawką referencyjną, bardziej korzystną dla kredytobiorców. Rozwiązanie to, według prezentacji KPRM, ma spowodować spadek wysokości rat kredytobiorców w sumie o ok. 1 mld zł rocznie.

