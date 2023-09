Kotecki: Wrześniowa mocna obniżka stóp może być potężnym problemem dla RPP

"Uroczyście unieważniam wysoką inflację. Cel inflacyjny Polska osiągnie w połowie 2024 roku" Rada Polityki Pieniężnej na wrześniowym posiedzeniu ścięła stopy procentowe, co nie było zaskoczeniem dla rynku, natomiast to, co zaskoczyło - i to jak - to skala. Analitycy spodziewali się ruchu w dół o 25 pb., a dostaliśmy obniżkę aż o 75 pb., czyli trzykrotnie większą. Podczas swojej comiesięcznej konferencji prezes NBP Adam Glapiński tłumaczy tę decyzję - na pewno będzie ciekawiej niż zazwyczaj.