Kotecki: Stopy nadal powinny być podnoszone z powodu wciąż rosnącej inflacji

Bardzo wysoka i nadal rosnąca inflacja powoduje, że stopy procentowe powinny nadal być podnoszone - ocenia Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej. Według Koteckiego inflacja w ujęciu rok do roku może wzrosnąć jeszcze o maksymalnie 3 pkt. proc.

"Niestety jest tak, że inflacja jest bardzo wysoka i chyba jeszcze rosnąca, a stopy procentowe są niższe (...), mamy tzw. ujemne realne stopy proc. To znaczy, że podnoszenie stóp powinno chyba jeszcze jakiś czas trwać. Nie chce mówić jakimi krokami, czy wolniej, czy szybciej, ostatnie podwyżki były nierówne (...) No ale stopa jest na poziomie 5,25 proc. w porównaniu z inflacją na poziomie ponad 12 proc. - wygląda na to, że jeszcze jest miejsce na kolejne podwyżki" - powiedział Kotecki w radiu RMF FM.

Kotecki ocenił, że inflacja może być jeszcze wyższa maksymalnie o około 3 pkt. proc.

"Na dzień dzisiejszy jesteśmy prawie na maksymalnym poziomie, to jest podręcznikowo galopująca inflacja" - dodał.

Według danych GUS-u ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2022 r. wzrosły rdr o 12,4 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny były wyższe o 2,0 proc.

Ekonomista zwrócił uwagę, że wysoka inflacja objęła większość towarów i usług.

"Inflacja jest wysoka i rozlała się po prawie wszystkich towarach i usługach jakich mogła. To nie jest już tylko benzyna i żywność, ceny 80-90 proc. towarów rosną w tempie szybszym niż dopuszczalny przez tzw. odchylenie od celu inflacyjnego, czyli 3,5 proc." - powiedział.

Członek RPP ocenia, że obecne luzowanie budżetowe rządu będzie powodowało wzrost inflacji.

"Problem jest taki, że od kilku miesięcy podnosimy te stopy, a rząd w tym czasie robi wszystko, by inflacja dalej rosła i jeszcze tłumaczy, że to ma inflację obniżać" - powiedział.

Kotecki uważa, że ogłoszona niedawno przez rząd pomoc dla kredytobiorców jest zakrojona zbyt szeroko.

"Wakacje (kredytowe - PAP) to powinna być kwestia indywidualna klientów z bankami, nie powinno być tak, że każdy może je wziąć. To idzie zbyt szeroko" - ocenił.

Członek RPP zaapelował o spotkanie Rady z nową minister finansów Magdaleną Rzeczkowską.

"Mamy nową minister finansów. Ona w tej chwili przygotowuje nowelizację budżetu na ten rok, zaczynają się prace nad budżetem na 2023. Rada np. nie wie co będzie z tarczą antyinflacyjną, obniżaniem akcyzy i VAT - oficjalnie w lipcu one wygasają" - powiedział. (PAP Biznes)

