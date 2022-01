Kotecki (RPP): Styczniowa inflacja może być dwucyfrowa

fot. Wlodzimierz Wasyluk / / FORUM

Styczniowa inflacja może być dwucyfrowa, a jej podwyższona dynamika pozostanie do 2024 r. - powiedział w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" nowy członek RPP Ludwik Kotecki. Nie chciał on spekulować, do jakiego poziomu mogą wzrosnąć stopy procentowe.

"(...) Ale mimo tych działań już styczniowa inflacja może być dwucyfrowa" - powiedział. Pytany, do jakiego poziomu wzrośnie inflacja, powiedział, że do kilkunastu procent.

Powiedział też, że podwyższona inflacja pozostanie bardzo długo, może do 2024 r.

Pytany o docelowy poziom stóp powiedział: "To nie jest pewnie do określenia, a poza tym, jako członek RPP in spe, nie powinienem o tym mówić. Najprościej mówiąc: do skutku. O ile wzrosły stopy, a o ile inflacja? Na tę chwilę nie mamy wielkiego zaostrzenia polityki pieniężnej".

„Stopy 4 proc. albo wyżej” – na jakie raty się przygotować? Jeszcze jesienią uznalibyśmy to za czarny scenariusz. Teraz prognozy o stopie referencyjnej NBP na poziomie 4 proc. to już element powtarzający się w wielu analizach. Sprawdzamy, co oznaczałoby to dla kredytobiorców hipotecznych.

map/