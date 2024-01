Kotecki (RPP): Stopy procentowe raczej nie zostaną obniżone tak szybko, jak oczekuje rynek

Można raczej założyć, że stopy procentowe w Polsce nie zostaną obniżone tak szybko, jak oczekują tego analitycy rynku finansowego i zostaną dłużej utrzymane na tym poziomie, na którym są obecnie - ocenił w wywiadzie dla portalu 300gospodarka.pl członek RPP Ludwik Kotecki.

/ Europejski Kongres Finansowy

"Raczej bym zakładał, że stopy nie zostaną obniżone tak szybko, jak oczekują tego analitycy rynku finansowego i zostaną dłużej utrzymane na tym poziomie, który mamy obecnie" - powiedział Kotecki.

Zdaniem członka RPP w marcu inflacja może spaść poniżej 3 proc. rdr., ale w drugiej połowie roku wskaźnik CPI może znowu wrócić do poziomu 6-7 proc.

Reklama

Zobacz także Bezpieczny kredyt hipoteczny 2%? Porozmawiaj z ekspertami

"W pierwszym kwartale tego roku inflacja w ujęciu rocznym będzie bardzo niska. W marcu może to być nawet poniżej 3 proc., szczególnie że została utrzymana tarcza antyinflacyjna. Potem tempo wzrostu cen zacznie powoli przyspieszać, ale do końca pierwszego półrocza może ono wzrosnąć do maksymalnie 4 proc." - powiedział Kotecki.

"W drugiej połowie roku inflacja może znowu wrócić do poziomu 6-7 proc. To jest nadal duży problem, ponieważ to jest wciąż taka inflacja, której nie można ignorować. Dlatego raczej mówimy, że dojście do celu inflacyjnego zajmie nam kolejne 1,5-2 lata" - dodał.

pat/ map/