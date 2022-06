Kotecki (RPP): Nie można wykluczyć dwucyfrowych stóp proc. w Polsce

fot. Mateusz Włodarczyk / / FORUM

Szanse, że zbliża się koniec podnoszenia stóp procentowych w Polsce są bardzo małe - ocenił w rozmowie z Business Insider Polska członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki.

"Szanse, że jesteśmy blisko końca podnoszenia stóp, są bardzo małe. Działania RPP są mało efektywne, bo neutralizuje je, odwraca polityka budżetowa, która działa silnie proinflacyjnie. Rada posługuje się tępym narzędziem, czyli stopami procentowymi, ponieważ innego nie ma. W obecnych warunkach to trochę jakby używać siekiery do zwalczania chwastu, jakim jest inflacja" - powiedział Kotecki.

"Inne narzędzia, które w tej walce mogłyby być przydatne, nie są używane, a powinny być. Narzędziem, które może przynieść wymierne efekty w walce z inflacją, jest dzisiaj odpowiednia polityka budżetowa. Ona powinna być spójna z polityką antyinflacyjną. Bo inflacja to dziś główny problem naszej gospodarki" - dodał.

Kotecki zaznaczył, że nie widzi przestrzeni na to, żeby zapowiadać - a w szczególności realizować - koniec podwyżek stóp procentowych.

"Inne banki centralne jak Fed czy Europejski Bank Centralny dopiero zaczynają swoje cykle. My nie będziemy mogli stać biernie i patrzeć jak to się dzieje, bo złoty będzie się osłabiał, a to jeszcze bardziej nakręci inflację" - powiedział.

W ocenie członka Rady, jest też za wcześnie, aby mówić o obniżkach stóp procentowych.

"Mam wrażenie, że ten optymizm nie odzwierciedla dyskusji na posiedzeniach rady. Nie mogę oczywiście mówić o szczegółach i relacjonować tego, co było na ostatnim posiedzeniu, ale w mojej opinii jest stanowczo za wcześnie mówić o obniżkach stóp procentowych. Lipcowa projekcja inflacji analityków NBP pokaże nam ryzyka dla dynamiki cen na 2023 r." - powiedział.

"Jestem przekonany, że więcej jest obecnie ryzyk wskazujących, że inflacja będzie wyższa, niż wskazywałyby dostępne prognozy. Nie widać dzisiaj, żeby dynamika cen miała się zdecydowania obniżyć w perspektywie 2023 r. W takim kontekście nie powinniśmy rozmawiać o końcu cyklu podwyżek, a już na pewno nie powinniśmy mówić o obniżkach stóp procentowych" - dodał.

Zdaniem Koteckiego, w przyszłym roku inflacja znacząco nie obniży się.

"Nie widzę możliwości, aby w przyszłym roku inflacja obniżyła się znacząco wobec tego, co mamy w tym roku. Trzeba pamiętać o tym, że już od stycznia czekają nas duże wzrosty taryf, głównie cen energii elektrycznej i gazu, które z kolei będą się przekładały na inne towary i usługi. To będzie kolejny strzał inflacyjny. Nie wiemy, jak ma wyglądać przywrócenie VAT i akcyzy do poziomów z zeszłego roku. Polityka pieniężna nie może tych ryzyk nie uwzględniać. To spowoduje, że efekty bazy nie będą tak istotne dla obniżenia inflacji. Wciąż widzimy rosnącą inflację bazową. W takich warunkach nie ma możliwości, żeby ogólny wskaźnik inflacji zaczął sam z siebie spadać" - powiedział.

"W drugiej połowie tego roku zobaczymy pewnie stabilizację inflacji, ale moim zdaniem ona od początku przyszłego roku znów zacznie rosnąć. To, co zobaczymy z dynamiką cen na przełomie III i IV kwartału nie będzie więc sygnałem, że mamy rozwiązany problem. Lokalne obniżenie się inflacji jesienią nie jest sygnałem do zakończenia cyklu podwyżek. Jeżeli zinterpretujemy lekkie obniżenie czy stabilizację inflacji na wysokim poziomie, jako znak, że problem inflacji się kończy, to popełnimy duży błąd" - dodał.

Kotecki zaznaczył też, że nie można wykluczyć scenariusza dwucyfrowych stóp procentowych w Polsce.

Inflacja w Polsce ustabilizuje się na poziomie 14-16 proc. w drugiej połowie roku

Inflacja w Polsce ustabilizuje się na poziomie 14-16 proc. w drugiej połowie 2022 r. - ocenił w TVN24 członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki. Zaznaczył, że na początku 2023 r. inflacja wzrośnie o dodatkowe kilka punktów procentowych.

"Wydaje mi się, że będziemy mieć pewną stabilizację inflacji, ale ona może być błędnie zinterpretowana jako koniec problemu, koniec wzrostu. Natomiast ja oczekuje, że na początku przyszłego roku inflacja nam znowu wystrzeli i to mogą być jeszcze wyższe poziomy" - powiedział Kotecki.

Zapytany, na jakim poziomie inflacja może stabilizować się w tym roku, członek RPP powiedział: "To będzie trochę wyższy poziom niż obecny. Mówimy dziś o 14 proc., pewnie zobaczymy zaraz 15 proc. Więc 14-16 proc. to jest ten poziom, który zobaczymy w drugiej połowie roku".

"Wystrzał na początku przyszłego roku to będzie kolejne kilka punktów w górę. Związane to będzie z podwyżkami cen gazu i prądu" - dodał.

Kotecki zaznaczył, że niewykluczona jest inflacja na poziomie powyżej 20 proc.

