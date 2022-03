Kotecki (RPP): Należy oczekiwać dalszego podnoszenia stóp procentowych

Uwaga RPP może wkrótce skierować się na wsparcie wzrostu gospodarczego

Wkrótce mogą pojawić się sygnały pogorszenia koniunktury, co zmniejszy chęć do kontynuowania podwyżek stóp procentowych i może skierować uwagę RPP na wsparcie wzrostu PKB – wynika z piątkowego komentarza PKO BP do projekcji inflacji.