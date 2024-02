Kotecki (RPP): Marcowa projekcja inflacji nie powinna nic zmienić

Inflacja bazowa średnioroczna w 2024 roku wyniesie ok. 5 proc. - poinformował w telewizji BIZNES24 członek RPP Ludwik Kotecki.

Kotecki powiedział, że marcowa projekcja nie powinna nic zmienić. Według niego RPP powinna kierować się wskazaniami inflacji bazowej.

"CPI będzie w tym roku mocno podlegał efektom bazy i nie powinien być najważniejszym elementem, którym powinniśmy się kierować. To, czym powinniśmy się kierować, to inflacja bazowa, a ona w tym roku wyniesie ok. 5 proc." - powiedział.

Kotecki dodał, że oczekuje od marcowej projekcji odpowiedzi, co się będzie działo ze sferą realną.

"To, na co ja czekam, to ocena sfery realnej. Dane IV kwartału zmieniły ocenę tego, co się będzie działo w 2024 roku. Będziemy oczekiwać odpowiedzi na ile boom konsumpcyjny wystąpi i na ile przełoży się na inflację" - powiedział. (PAP biznes)

