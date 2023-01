Kotecki (RPP): Jest dużo za wcześnie na ogłaszanie końca cyklu podwyżek stóp

Jest dużo za wcześnie na ogłaszanie końca cyklu podwyżek stóp procentowych, a tym bardziej na zapowiedzi o możliwości ich obniżek - powiedział w Radiu Tok FM członek RPP Ludwik Kotecki.

"Na pewno nie możemy powiedzieć dzisiaj, że cykl podwyżek stóp procentowych jest zakończony, bo to byłoby dużo za wcześnie. Już nie mówię o tym, że niektórzy z członków mówili całkiem niedawno, że przewidują obniżki w końcu tego roku. Wydaje się, że jest dużo za wcześnie na takie wypowiedzi. (...) Jeżeli gospodarka, tak jak oczekuję, bardzo dobrze sobie poradzi z recesją na świecie, w UE, czy z bardzo silnym spowolnieniem - jeżeli Polska sobie z tym poradzi, to oznacza, że inflacja i presja na wzrost cen będzie się utrzymywać i być może będą potrzebne kolejne decyzje. Niekoniecznie to muszą być stopy. Wracam do pomysłu obligacji oszczędnościowych emitowanych przez NBP" - powiedział Kotecki.

Członek RPP zwrócił uwagę na rosnącą inflację bazową w Polsce, która powinna być jego zdaniem głównym przedmiotem uwagi RPP.

"Nie możemy poprzestać na samozadowoleniu wynikającym z tego, że inflacja (...) w grudniu się obniżyła do 16,6 proc. (z 17,5 proc. w listopadzie - PAP). To nie jest zasługa naszych decyzji. Póki co nasze decyzje oddziałują w bardzo niewielkim stopniu albo właściwie nie oddziałują, bo inflacja bazowa nadal rośnie" - dodał.

Według Koteckiego inflacja bazowa w grudniu wzrosła do 11,6-11,7 proc. z 11,4 proc. w listopadzie. (PAP Biznes)

