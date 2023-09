Kotecki, RPP: Czynników, które są ryzkami dla dalszej dezinflacji, jest cała masa

Tyrowicz (RPP): Dane NBP nie wskazują na dojście do celu inflacyjnego do końca roku 2025 Wszystkie dane, którymi dysponuje NBP, nie wskazują, że inflacja CPI w Polsce dojdzie do górnego pasma odchyleń od celu inflacyjnego do końca 2025 r. - poinformowała w TVN24 członkini RPP Joanna Tyrowicz.