Kotecki (RPP): Dodatkowe wydatki socjalne oddalają obniżki stóp co najmniej do końca 2025

Zapowiadane dodatkowe wydatki socjalne oddalają obniżki stóp procentowych co najmniej do końca 2025 r. - powiedział członek RPP Ludwik Kotecki. Co więcej, w obliczu wyższych wydatków należy rozważyć ich podwyżki.

"Jeżeli tak by było, to oddala nas od osiągnięcia celu, a po drugie oddala od obniżenia stóp" - powiedział Kotecki w Money.pl.

W ubiegły weekend rządzący PiS zapowiedział dodatkowe wydatki socjalne szacowane na ok. 26 mld zł.

"Jeżeli dzisiejsza projekcja bez dodatkowych wydatków wskazuje, że nie dochodzimy do celu w 2025 r., to nie powinniśmy liczyć na obniżki co najmniej do końca 2025" - dodał. Według niego dodatkowe wydatki podbijają inflację o ok. 2 pkt proc.

Kotecki dodał, że w obliczu wyższych wydatków i wyższej inflacji należy rozważyć podwyżki stóp.

