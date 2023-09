Kotecki [RPP]: Dla banku centralnego najważniejszy jest cel inflacyjny

Prof. Tyrowicz o obniżce stóp procentowych: Niewątpliwie jest to błąd Prof. Joanna Tyrowicz zaznaczyła też, że jako obywatelka jest zaniepokojona tym, co się stało z polską walutą. - Ale z perspektywy Rady Polityki Pieniężnej, ponieważ mamy uwolniony kurs walutowy, to on zachowuje się rynkowo - dodaje w wywiadzie dla RMF FM..