Kotecki: Stopy procentowe powinny być wyższe

fot. Mateusz Włodarczyk / / FORUM

Polityka pieniężna w Polsce powinna być dalej zaostrzana - powiedział w wywiadzie dla Business Insider Polska członek RPP Ludwik Kotecki. Jego zdaniem, w obliczu mocnego przyspieszenia inflacji, rozlania się jej na wszystkie kategorie towarów i usług, utrzymywanie ujemnych realnych stóp proc. wydaje się głęboko niewłaściwe.

"Wciąż mamy wiele sygnałów, że problem inflacji nie tylko nie jest rozwiązany. Przeciwnie – dynamika cen przyspiesza. We wrześniu inflacja wyniosła 17,2 proc. rok do roku i w ujęciu miesięcznym przyspieszyła aż do 1,6 proc. To się wydarzyło po kilku miesiącach wzrostu cen w ujęciu miesiąc do miesiąca poniżej 1 proc. W takiej sytuacji, w obliczu mocnego przyspieszenia inflacji, rozlania się jej na wszystkie kategorie towarów i usług, utrzymywanie ujemnych realnych stóp procentowych, wydaje się głęboko niewłaściwe i niedającym wytłumaczyć czekaniem na cud" - powiedział Kotecki.

"W momencie, kiedy inflacja jest dwucyfrowa i ma tendencję do przyspieszania, ujemna realnie stopa procentowa to poziom głęboko niewłaściwy. Dlatego polityka pieniężna powinna być dalej zaostrzana, ale na tym nie koniec. Dodatkowo mamy bowiem silną deprecjację, czyli osłabienie złotego i to osłabia siłę podwyżek stóp procentowych. Do tego mamy wakacje kredytowe, które unieważniły część naszego zaostrzenia polityki pieniężnej. I w końcu mamy luźną politykę fiskalną, która nie wspiera i nie będzie wspierać, co zostało właściwie oficjalnie potwierdzone, naszej walki z inflacją" - dodał.

Zobacz także Sprawdź elastyczne oszczędzanie nawet na 7% przez 6 miesięcy

Jego zdaniem, w RPP znajdzie się większość, żeby wznowić cykl podwyżek stóp procentowych.

"W lutym przyszłego roku zobaczymy co najmniej 20-procentową inflację i to z działającymi tarczami antyinflacyjnymi i innymi osłonami. Nie wyobrażam sobie, żeby do lutego, a szczególnie po tym miesiącu, stopy nie miały jeszcze wzrosnąć. To byłoby wywieszenie białej flagi" - zaznaczył.

W ocenie Koteckiego, RPP nie powinna komunikować, że cykl podwyżek się kończy.

"Nie możemy się w żadnej mierze powoływać na jakikolwiek koniec cyklu, nie powinniśmy go też na zbyt długo przerywać. Tu zresztą udało mi się przekonać kolegów w Radzie, że narracja z lipca, sierpnia czy września o końcu cyklu, nie powinna być kontynuowana" - powiedział.

Zdaniem członka Rady, recesja w Polsce jest mało prawdopodobna.

"RPP powinna robić swoje. Mamy właściwie jeden cel i jeden instrument. Naszym celem nie jest wzrost gospodarczy czy bezrobocie, tylko niska i stabilna inflacja. Nawet jeśli w Polsce będzie recesja, co wydaje mi się mało prawdopodobne, to ona nie doprowadzi do wzrostu bezrobocia, o czym już mówiliśmy, a co za tym idzie, nie będzie to problem społeczny" - powiedział. (PAP Biznes)

pat/