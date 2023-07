Kotecki: Obniżanie stóp procentowych na tym etapie byłoby błędem

Obniżanie stóp procentowych na tym etapie byłoby błędem - ocenił w wywiadzie dla Money .pl członek RPP Ludwik Kotecki. Wypowiedzi innych członków Rady wskazują jednak, że obniżki nastąpią tuż po wakacjach.

/ Europejski Kongres Finansowy

"Obniżanie stóp procentowych na tym etapie będzie błędem. I mam nadzieję, że się nie wydarzy. Za nami dopiero pierwszy miesiąc stabilizacji inflacji bazowej. Raport o inflacji z lipca wskazuje na to, że bardziej nie dochodzimy do celu, niż wydawało się w marcu, w poprzednim raporcie. Szacunki jednostkowych kosztów pracy i wynagrodzeń, jak i PKB, zostały podwyższone. Gdzie tu jest przestrzeń do obniżki?" - powiedział Kotecki.

"Najnowsza projekcja NBP mówi, że przy stopach procentowych na obecnym poziomie inflację poniżej 3,5 proc. osiągniemy dopiero w II pol. 2025 r. i to z prawdopodobieństwem poniżej 50 proc. Więc jeśli byśmy je obniżyli, to kiedy zejdziemy do celu? W 2026 r.? 2027 r.? Gospodarka i społeczeństwo mają już dość podwyższonej inflacji, a wygląda na to, że będziemy się wciąż z nią zmagać przez następne lata. Nie, nie i jeszcze raz nie. Nie możemy na razie obniżać stóp" - dodał. (PAP Biznes)

pat/ osz/