Kotecki: Nierównowagi gospodarcze w Polsce narastają, czego efektem jest wysoka inflacja

Nierównowagi gospodarcze w Polsce narastają, czego efektem jest wysoka inflacja - powiedział w trakcie webinaru INE PAN członek RPP Ludwik Kotecki.

"Teraz mamy sytuację taką, że inflacja jest na poziomie 8-9 proc., a wzrost gospodarczy w ostatnim kwartale prawdopodobnie był na poziomie blisko 8 proc. rdr, a cały rok zamknie się dynamiką ok. 6 proc. To pokazuje, że mamy pędzącą rozgrzaną gospodarkę, w której nierównowagi narastają, czego efektem jest inflacja. (...) W gospodarce, która ma wzrost potencjalny na poziomie 3-4 proc., to ona jest w nierównowadze" - powiedział.

"Widzimy, że wynagrodzenia przestały rosnąć w tempie 6-8 proc., a teraz rosną w tempie powyżej 11 proc. i prawdopodobnie, to mój szacunek, znowu zobaczymy bardzo wysoką dynamikę wzrostu płac, z tego co się słyszy o podwyżkach wynagrodzeń w przedsiębiorstwach" - dodał.

Kotecki wymienił szereg innych - jego zdaniem - proinflacyjnych czynników, w tym wskazał na rolę kursu walutowego.

"Jest to "Polski ład", KPO, jeżeli kiedyś przyjdą te środki, oczywiście to są też tarcze (antyinflacyjne - PAP), mamy import inflacji z zagranicy, bo mamy słabego złotego. Moim zdaniem spóźniona reakcji polityki monetarnej, jest pytanie o fiscal domiance w polityce pieniężnej, albo po prostu political domiance. Do tego słaba komunikacja, która mogłaby być bezkosztowym instrument zmniejszania oczekiwań inflacyjnych. Także proinflacyjnie działa polityka fiskalna" - powiedział Kotecki.

"Przez ostatnie 2 lata widać, że złoty słabnie, oczywiście przyczyniając się także w jakiejś mierze do inflacji. Wydaje się, że nie wykorzystano możliwości wpływania na ten kurs. De facto wpływanie było w drugą stronę, pamiętamy ingerencje walutowe NBP, które miały osłabiać złotego. Zostawmy to bez komentarza. Na pewno nie było to mocno potrzebne" - dodał.

Zdaniem Koteckiego, w kontekście wzmiankowania w ostatnim czasie przez bank centralny o konieczności dbania o poziom bezrobocia trzeba przypominać jaki dokładnie jest mandat RPP.

"Słyszymy nieraz w wypowiedziach, także prezesa NBP, że są także inne cele polityki pieniężnej i właściwie obniżenie bezrobocia w ostatnich latach wynikało głównie z polityki pieniężnej" - dodał.

Kotecki został w styczniu zaprzysiężony przez Senat na członka RPP i obejmie swoje obowiązki z dniem 26 stycznia. Najbliższe posiedzenie Rady zaplanowano na 8 lutego. (PAP Biznes)

