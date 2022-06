Koszty wypadków i kolizji drogowych spadły, choć nadal są wysokie

fot. beton studio / / Shutterstock

Koszty wszystkich zdarzeń drogowych w Polsce w 2021 r. wyniosły 39,3 mld zł wobec 56,6 mld zł w 2018 r., co oznacza spadek o 31 proc. - poinformował w piątek resort infrastruktury. Dodano, że mimo to koszty kolizji i wypadków drogowych stanowiły 1,5 proc. polskiego PKB.

Resort infrastruktury poinformował, że działająca przy resorcie infrastruktury Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD) opublikowała raport nt. kosztów wypadków drogowych w 2021 r.

Z opracowania wynika, że koszty społeczne wszystkich zdarzeń drogowych w Polsce w 2021 r. wyniosły 39,3 mld zł. W 2018 roku wyniosły one 56,6 mld zł. Oznacza to, że w ciągu trzech lat koszty wypadków spadły o 31 proc. (o 17,3 mld zł).

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber zauważył, że mimo znaczącego spadku kosztów społecznych wypadków w Polsce, to nadal nas nie stać na ponoszenie takich wydatków.

"Dlatego działania podejmowane przez Ministerstwo Infrastruktury i KRBRD skupiają się przede wszystkim na zmniejszeniu liczby ich ofiar. Szansy tej upatrujemy w realizacji nowego Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2021-2030. W jego realizację zaangażowanych jest wiele podmiotów na poziomie rządowym i samorządowym, a także m.in. Policja czy Straż Pożarna. Krajowa Rada BRD na poziomie operacyjnym realizuje między innymi działania z zakresu programowania i monitoringu, badań i analiz, edukacji i promocji, szkoleń kadr brd oraz rozwijania współpracy z regionami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami zagranicznymi" - wskazał wiceszef MI.

Zgodnie z raportem koszt wypadków drogowych w 2021 r. wyniósł 35,8 mld zł, co stanowiło 91 proc. ogółu kosztów wszystkich zdarzeń (spadek o 20 proc. w stosunku do 2018 roku). Z kolei koszt kolizji wyniósł 3,5 mld zł (9 proc. ogółu kosztów wszystkich zdarzeń). Wobec 2018 r. koszty kolizji spadły o 70 proc.

W raporcie dodano, że w 2021 r. koszty zdarzeń drogowych stanowiły 1,5 proc. polskiego PKB, co oznacza spadek o 1,2 pp w stosunku do 2018 r. (2,7 proc. PKB).

KRBRD wykazała, że całoroczne utrzymanie i praca jednostek operacyjnych w zakresie interwencji na drogach (wypadków i kolizji) w roku 2021 oszacowano na poziomie 6,9 mld zł, co oznacza ich spadek o 29 proc. w stosunku do roku 2018 (wówczas 8,9 mld zł).

W 2021 r. koszty pogrzebów wraz z wcześniejszymi czynnościami patomorfologicznymi na skutek wypadków drogowych wyniosły 29,3 mln zł, co oznacza spadek o 26 proc. w stosunku do roku 2018 (36,8 mln zł). Z kolei koszty hospitalizacji ofiar wypadków w ub.r. oszacowano na 252,7 mln zł, co również oznacza spadek o 37 proc. w stosunku do roku 2018 (346,5 mln zł).

W raporcie wykazano, że w 2021 r. koszt postępowań karnych na skutek zdarzeń drogowych oszacowano na poziomie 421,8 mln zł (w 2018 r. było to 434,5 mln zł).

Rada wskazała, że wartość wypłaconych przez towarzystwa ubezpieczeniowe odszkodowań osobowych na skutek wypadków drogowych wyniosła 478 mln zł, czyli trzykrotnie mniej niż w roku 2018 (1,79 mld zł), a w zdarzeniach drogowych wzięło udział 713 467 pojazdów, czyli o 10 proc. mniej niż trzy lata temu (787 770 pojazdów).

Autorzy raportu wyliczyli, że wartość strat materialnych w wyniku kolizji i wypadków drogowych wyniosła 3,3 mld zł w 2021 r. i była o 73 proc. mniejsza niż w 2018 r. Wówczas to było 12,1 mld zł.

Zauważono, że z powodu wypadków drogowych, straty gospodarcze wyniosły 27,9 mld zł i były o 15 proc. mniejsze niż w roku 2018 (32,9 mld zł).

Wskazano ponadto, że koszty zdarzeń drogowych z udziałem seniorów, czyli osób w wieku 60+, stanowiły 8,6 proc. kosztów wszystkich zdarzeń w Polsce i wyniosły 3,4 mld zł.

Jak wyliczono, największy udział w kosztach wszystkich zdarzeń drogowych miało województwo mazowieckie – 15 proc. kosztów całkowitych zdarzeń drogowych. Z kolei najwyższe koszty wypadków drogowych odnotowano w województwach: łódzkim, małopolskim, mazowieckim, śląskim i wielkopolskim oraz dolnośląskim. Te sześć województw odpowiadało za 65 proc. wszystkich kosztów wypadków drogowych. Najwyższe koszty kolizji oszacowano w województwie mazowieckim (16 proc. kosztów całkowitych kolizji) i śląskim (12 proc. kosztów całkowitych kolizji).

autor: Michał Boroń