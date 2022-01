Koszty utrzymania w USA coraz wyższe. Amerykanie mają łącznie 15 bln dol. długów

Projekt obniżek VAT na żywność, paliwa i energię trafił do Sejmu

Do Sejmu we wtorek trafił zgłoszony przez grupę posłów PiS projekt zmiany ustawy o VAT, przewidujący czasowe obniżenie do zera stawek tego podatku na żywność, nawozy i gaz, do 5 proc. na ciepło, oraz do 8 proc. na paliwa.