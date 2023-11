Koszty przedłużonych wakacji kredytowych dla banków mogą wynieść ponad 8 mld złotych

Koszty przedłużonych wakacji kredytowych dla banków w formule zaproponowanej przez rząd wynieść mogą w 2024 roku 8,06 mld zł - podano w ocenie skutków regulacji projektu przygotowanego przez MRiT.

fot. RomanR / / Shutterstock

"Według szacunków przygotowanych w oparciu o dane BIK (stan na 31 lipca 2023 r.) koszt przyszłych wakacji kredytowych (przy ich maksymalnym wykorzystaniu) ocenia się na 7.703 mln zł (kredyty o wartości nominalnej do 400 000 zł) oraz 357 mln zł (kredyty o wartości od 400 do 800 tys. zł spełniające dodatkowe kryterium uprawniające do wnioskowania o wsparcie). Łączny, szacowany koszt może wynieść 8 059 mln zł" - napisano.

W osr podano, że UKNF szacuje, że łączna wartość kredytów do objęcia wakacjami (kwota do spłaty) może wynosić ok. 268.075 mln zł.

Rząd przygotował projekt ustawy przedłużającej wakacje kredytowe na 2024 rok. Proponuje jednak wprowadzenie kryterium dochodowego, a także ograniczeń związanych z wysokością kredytu.

Rząd zaproponował, że zawieszenie spłaty na warunkach, jakie obowiązywały w roku 2023 było możliwe także w roku 2024.

Zgodnie z projektem uprawnienie takie przysługiwać będzie kredytobiorcom, których kwota kapitału udzielonego kredytu była nie wyższa niż 400.000 zł.

W przypadku, gdy kwota kapitału udzielonego kredytu będzie wyższa niż 400.000 zł, ale nie wyższa niż 800.000 zł, zawieszenie spłaty kredytu będzie również możliwe, ale w takim przypadku skorzystać będzie mógł z niego kredytobiorca, w przypadku którego stosunek wydatków związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu do średniego miesięcznego dochodu jego gospodarstwa domowego przekracza 50 proc. (PAP Biznes)

