Koszty pracy w Polsce nadal w górę

Podwyżka płacy minimalnej. Koszt dla MŚP to ok. 6 mld zł, dla dużych 851,4 mln zł rocznie

Koszt podwyżki płacy minimalnej w 2022 roku w wersji przyjętej we wtorek przez rząd dla małych i średnich firm to ok. 6,0 mld zł rocznie, a dla dużych 851,4 mln zł - podano w ocenie skutków regulacji aktu prawnego.