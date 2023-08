Rosnące koszty pracownicze największą barierą w prowadzeniu działalności

Reuters: Niemcy zaoferowały wydłużenie obecności baterii Patriot w Polsce do końca 2023 roku Niemcy zaoferowały wydłużenie obecności Patriotów w Polsce do końca 2023 roku - poinformowała we wtorek agencja Reutera, powołując się na słowa niemieckiego ministerstwa obrony. Niemiecki resort zaznaczył, że obecność Patriotów w Polsce po tym okresie "nie jest przewidziana". MON potwierdził termin rozmieszczenia Patriotów w naszym kraju.