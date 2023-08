Koszty podwyżek płacy minimalnej dla firm pójdą w grube miliardy złotych

Koszt podwyżki płacy minimalnej w 2024 roku dla małych i średnich firm to ok. 23,966 mld zł rocznie, a dla dużych 6,776 mld zł - podano w ocenie skutków regulacji projektowanego aktu prawnego.

fot. Virrage Images / / Shutterstock

W piątek na stronach RCL opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie przyszłorocznej płacy minimalnej. Zgodnie z projektem, od stycznia minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 4 242 zł z 3 600 zł, a od lipca do 4 300 zł.

W OSR podano, że dzięki podwyżce płacy gospodarstwa domowe zyskają ok. 21,46 mld zł dodatkowego dochodu.

"Wprowadzenie projektowanej zmiany zwiększy dochody z pracy osób otrzymujących wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, co przyczyni się również do poprawy sytuacji finansowej gospodarstw domowych tych osób. Dotyczy to także osób starszych i niepełnosprawnych" - napisano.

Liczba pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie wynosiła w 2022 roku ok. 3,6 mln osób - podano w ocenie skutków regulacji projektu rozporządzenia w sprawie płacy minimalnej na 2024 rok.

Resort rodziny, który przygotował projekt podaje, że dane te pochodzą z Ministerstwa Finansów i dotyczą liczby osób świadczących pracę w oparciu o umowę o pracę pobierających wynagrodzenie pomiędzy obecnym a projektowanym minimalnym wynagrodzeniem za pracę. Dane dotyczą 2022 roku.

W rozporządzeniu o płacy minimalnej na 2023 rok szacowano, że liczba pracowników otrzymujących wynagrodzenie na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosiła ok. 2,7 mln.

