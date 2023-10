Kosztowny remont parlamentu w Holandii. Ma być dwukrotnie droższy, niż zakładano

Zełenski poprosił dziennikarzy, by nie pisali o korupcji w Ukrainie do końca wojny Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poprosił dziennikarzy na zamkniętym spotkaniu, by do końca wojny nie pisali na temat korupcji w strukturach państwowych - poinformował portal telewizji Espreso, powołując się na słowa deputowanej do Rady Najwyższej (parlamentu) i dziennikarki Iryny Heraszczenko.