Koszt dostosowania dróg krajowych dla pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 t to 58 mld zł do '30

Rząd wyda 58 mld zł do 2030 roku na dostosowanie dróg krajowych, które zarządzane są przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, do ruchu pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 t - podano w komunikacie po posiedzeniu rządu.

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku”, przedłożoną przez ministra infrastruktury.

"Rząd dostosuje wszystkie drogi krajowe, które zarządzane są przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, do ruchu pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 t. Nowe środki zostaną także przeznaczone na utrzymanie stanu technicznego istniejącej infrastruktury drogowej oraz na działania środowiskowe. Do 2030 r. rząd chce przeznaczyć na ten cel ponad 58 mld zł" - podano.

W komunikacie podano, że obecnie zdecydowana większość dróg krajowych klasy niższej niż autostrady i drogi ekspresowe nie jest dostosowana technicznie do ruchu pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 t. Dlatego konieczne jest wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, aby zapobiec szybkiej i postępującej degradacji dróg publicznych. (PAP Biznes)

