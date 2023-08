Koszt 14. emerytury w 2023 roku będzie wyższy o 9 mld zł od planu

Koszt wypłaty 14. emerytury dla budżetu państwa w 2023 r., przy świadczeniu w wysokości 2 200 zł netto, będzie wyższy o 9 mld zł od planu - poinformowała w Radiu Maryja minister rodziny i polityki społecznej.

"Przy kwocie netto 2 200 zł, brutto byłaby to kwota 2 650 zł. (...) Szacujemy, że grupa, do której dotrze to wsparcie (14. emerytura - PAP), to będzie blisko 9 mln osób. Koszt dla budżetu państwa jest wyższy od planowanego o 9 mld zł" - powiedziała Maląg.

W aktualizacji programu konwergencji na 2023 r. założono koszt 14. emerytury w bieżącym roku na poziomie 11,6 mld zł.

14. emerytura to świadczenie w bazowej wysokości minimalnej emerytury, ale Rada Ministrów może zdecydować o wypłacie świadczenia w innej wysokości.

Przy wypłacie 14-stki obowiązuje kryterium dochodowe (liczone względem wypłacanej emerytury lub renty) w wysokości 2 900 zł. Towarzyszy mu mechanizm obniżenia świadczenia o kwotę przekroczenia kryterium, tj. złotówka za złotówkę.

Wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił w niedzielę, że 14. emerytura w 2023 r. wyniesie 2 200 zł netto.

