Kosmiczny wzrost wartości branży space. Bilion dolarów na horyzoncie

Do 2040 roku globalna wartość sektora kosmicznego może wynieść nawet 1,1 biliona dolarów; jedną z najważniejszych gałęzi branży space jest obszar IT - wynika z raportu stworzonego przez Planet Partners i Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego na zlecenie Agencji Rozwoju Przemysłu.

fot. Alones / / Shutterstock

Jak podano, sektor kosmiczny w Polsce liczy około 100 firm, a niemal każda z nich zatrudnia specjalistów IT.

"Choć opinia publiczna najczęściej słyszy o projektach rakiet nośnych i satelitów, to kluczowym obszarem rozwoju w projektach kosmicznych stał się obszar IT. Nieustający postęp technologiczny i zależność od poprawnie działających usług IT nie mogły ominąć najbardziej innowacyjnego sektora gospodarki – sektora space. Oprogramowanie stanowi fundament poprawnego funkcjonowania systemów, a od rozwiązań IT zależy sukces wielu misji kosmicznych" - napisano.

Jak wskazano, rodzime spółki już teraz dostarczają innowacyjne technologie IT dla Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), ESA oraz koncernów z branży kosmicznej, lotniczej, a także bezpieczeństwa i obronności.

"Polscy specjaliści współtworzą też europejskie systemy bezpieczeństwa kosmicznego, biorąc udział w opracowywaniu systemu Galileo drugiej generacji (Europejskiego Systemu Nawigacji Satelitarnej), czy też uczestnicząc w programie Copernicus służącym do obserwacji Ziemi. Są w stanie dostarczać kompleksowe rozwiązania, a przykładem może być odbiornik nawigacji satelitarnej (GNSS) dla szybko rozwijającego się rynku mikro- i nanosatelitów, opracowany w całości w naszym kraju przez firmę GMV" - napisano.

Jaką formę opodatkowania wybrać? Własna działalność gospodarcza a podatki Założyłeś własną firmę? Kolejnym krokiem w jest wybór sposobu rozliczania się ze skarbówką z tytułu osiąganych dochodów. Odpowiednia formy opodatkowania, dopasowana do potrzeb przedsiębiorcy, niesie ze sobą korzyści finansowe. Warto o nich wiedzieć!<BR> Pobierz e-booka zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Dodano, że polska spółka CloudFerro odgrywa natomiast kluczową rolę w Copernicus Data Access Service - największym publicznym repozytorium danych z satelitarnych obserwacji Ziemi na świecie.

W raporcie przeanalizowano obszary usług IT świadczonych przez polskie firmy. Ankietowani najczęściej wskazywali Data Processing (62 proc.), Earth Observation (52 proc.) oraz On Board Software (48 proc.). Sektor kosmiczny szeroko wykorzystuje najnowsze technologie IT takie jak: AI, Machine Learning, Big Data czy Internet Rzeczy (IoT). Specjaliści często wskazywali również na obszar Cybersecurity.

"W Polsce tworzy się oprogramowanie do satelitów, moduły oprogramowania umożliwiające m.in. precyzyjne lądowanie na Księżycu, wykonywanie automatycznych operacji na orbicie Ziemi, oprogramowanie wykorzystujące sygnał nawigacji satelitarnej, czy też oprogramowanie do przetwarzania danych satelitarnych" – powiedział cytowany w raporcie Paweł Wojtkiewicz, dyrektor ds. sektora kosmicznego w GMV, a także prezes Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego.

Kosmiczna stabilność w branży

Jak podkreślił Łukasz Wilczyński, współautor oraz ekspert Planet Partners, celem badania było również określenie specyfiki zatrudnienia w branży IT, realizującej projekty kosmiczne w Polsce. Wyróżnikiem jest niewątpliwie jej stabilność - 87 proc. respondentów nie zmieniło miejsca pracy od 2 lat lub więcej, z czego aż 56 proc. pracowników ma doświadczenie na poziomie powyżej 5 lat.

"Stabilność miejsc pracy i realizacja projektów dla kluczowych podmiotów na świecie dobrze rokują na przyszłość i sprawiają, że praca w space IT ma ogromny potencjał na rozwój" - dodał Wilczyński.

alk/ ana/