Kosmiczny debiut spółki IT na NewConnect. Ale historyczny rekordzista zyskał ponad 600 proc.

Spółka YetiForce zadebiutowała na NewConnect z ogromnym wzrostem kursu. Specyfika pierwszego dnia notowań akcji na rynku alternatywnym sprawiała, że akcje drożały w trzycyfrowym tempie. To kolejna spółka z branży IT debiutująca w ostatnich dniach z ogromnym zainteresowaniem inwestorów. W historii NewConnect kurs jednej ze spółek zyskał ponad 600 proc.

fot. Alones / / Shutterstock

Akcje Yetiforce kosztowały w pierwszych transakcjach na NewConnet 1,25 zł, czyli 78,5 proc. więcej niż wynosił kurs odniesienia ustalony na 0,70 zł. Notowania szybko podskoczyły do 1,875 zł, co oznacza, że kurs rósł o 167,86 proc. Handel po ok. 6 min. od jego otwarcia zawieszono ze względu na duży popyt i ograniczoną podaż. Gdy go wznowiono, kurs rósł o ok. 140 proc. Obrót w tym czasie przekroczył 1 mln zł.

To już kolejny udany debiut spółki z sektora IT na NewConnect, po tym jak po Wielkanocy na parkiet weszła Prosta Giełda. W jej przypadku pierwsza transakcja odbyła się dopiero następnego dnia i wtedy kurs zyskał 270 proc. Więcej o spółce YetiForce można przeczytać w zapowiedzi jej debiutu.

W skrócie to firma tworząca oprogramowanie w modelu „open source”, kierująca swój produkt do klientów zagranicznych. Z debiutującą 11 kwietnia Prostą Giełdą łączy ją nie tylko branża, ale także niewielka skala działalności. Obie firmy w dokumentach informacyjnych wykazały przychody za 2022 r. poniżej 1 mln zł.

Prosta Giełda została wyceniona przed debiutem na 2,19 mln zł, natomiast kapitalizacja YetiForce, biorąca pod uwagę ilość akcji i kurs odniesienia, z jakim szła na giełdę, wyniosła 55,03 mln zł.

Trzycyfrowe wzrosty kursu spółek z NewConnect nie są rzadkością, zwłaszcza w dniu debiutu. Wtedy obowiązują inne zasady dotyczące ograniczania wahań ceny (popularne widełki), które wtedy wynoszą 50 proc. Jednak ulegają one ciągłemu przeliczeniu wraz z postępem notowań. Do tego trzeba wziąć pod uwagę inne czynniki jak np. szczegóły arkusza zleceń po stronie kupna i sprzedaży. Więcej na ten temat można przeczytać w wywiadzie z szefem działu notowań GPW „Spółka na widłach? GPW planuje zmiany”.

Poza YetiForce i Prostą Giełdą udany debiut w 2023 r. zanotował też Olymp, a kurs w pierwszym dniu wzrósł o 125 proc. W 2022 r. o 123 proc., w debiucie podrożał kurs Eco5Tech, a w 2021 r. 115 proc. zyskała cena akcji Incuvo. Najlepszym debiutem w historii może jednak pochwalić się spółka Spyrosoft, której kurs pierwszego dnia handlu w marcu 2020 r. zyskał 620 proc.