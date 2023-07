Kosmiczne kanapki w McDonald's. Sieć zapowiada nowy format restauracji

Sieć restauracji McDonald’s uruchomi niebawem nowy format restauracji. Ma to być pewnego rodzaju powrót do przeszłości, ponieważ bazuje na postaci CosMc. O nowych planach poinformował prezes firmy, Chris Kempczinski.

fot. Molly NZ / / Shutterstock

CosMc to robot spoza Ziemi, który pierwszy raz w reklamie sieci restauracji pojawił się w 1987 roku. To właśnie do niego ma nawiązywać nowy format o nazwie CosMc’s. Chris Kempczinski nie podał jednak zbyt wielu szczegółów w tym temacie. “To niewielki koncept, który ma w sobie DNA McDonald’s, ale też własną, niezwykłą osobowość” - powiedział prezes McDonald’s.

Trudno na razie stwierdzić, co dokładnie będzie czekało na klientów w CosMc’s, ale wiele wskazuje na to, że na samym początku firma wprowadzi ten format w 2024 roku tylko na kilku rynkach, jednak zarząd na razie nie sprecyzował, o jakie miejsca dokładnie chodzi.

Spekuluje się, że CosMc’s ma dopasować się do obowiązujących trendów. Nowe restauracje prawdopodobnie będą kompaktowe i mają skupiać się przede wszystkim na przygotowywaniu jedzenia na dowóz, ponieważ właśnie tego głównie oczekują teraz konsumenci.

Przeszłość jest trendy

Powrót do dawnej postaci z reklam może być związana z tym, że niedawno McDonald’s powrócił do maskotki Grimace. Okazało się to strzałem w dziesiątkę, ponieważ menu inspirowane tą postacią podbiło serca klientów oraz media społecznościowe - głównie amerykańskiego TikToka.

W zeszłym roku McDonald’s wprowadził zestaw Happy Meal w wersji dla dorosłych klientów, co również jest przykładem zarobku na nostalgii. Inne firmy także idą tym tropem, licząc na to produkty, które były modne 20-30 lat temu, ponownie wrócą do łask.

PB