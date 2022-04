"Kosmiczna" inflacja, silny wzrost wynagrodzeń i raty jak z horroru [Wykresy tygodnia]

fot. agsandrew / / Shutterstock

Kolejny tydzień za nami. Świąteczny spokój szybko się skończył, a zestaw publikowanych m.in. przez GUS danych makroekonomicznych był bardzo bogaty. Przygotowaliśmy dla Państwa kilka najciekawszych wykresów z ostatnich dni.

Marcowy wzrost płac zaskoczył ekonomistów. Wynagrodzenia w dużych firmach średnio rosną szybciej niż oficjalnie raportowana inflacja CPI, napędzając bardzo niebezpieczną spiralę cenowo-płacową.

Ceny producentów gwałtownie rosną, a to źle wróży konsumentom. "Inflacja będzie dalej rosnąć" - oceniają analitycy Banku Pekao. Wcześniej podano rekordowe odczyty inflacji bazowej w Polsce.

Bankier.pl na podstawie danych GUS

Kredytobiorcy z końcówki lata 2021 r. zasługują na miano hipotecznych pechowców. W ciągu zaledwie 9 miesięcy ich rata wzrosła o dwie trzecie. Klienci, którzy zaciągali zobowiązanie z rozsądnym zapasem zdolności, lada moment będą kwalifikować się do pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Bankier.pl

Mimo że w marcu polska inflacja sięgnęła aż 11%, to w Unii Europejskiej jest kilka krajów, w których siła nabywcza pieniądza spada jeszcze szybciej. Co ciekawe, większość z nich należy do strefy euro.

Bankier.pl na podstawie Eurostatu

USA pozostają największą gospodarką świata, ale Amerykanów gonią Chińczycy. Polska ma zbliżyć się do czołowej dwudziestki - wynika z prognoz MFW.

Największe gospodarki świata

2020 2021 2022 1. USA USA USA 2. Chiny Chiny Chiny 3. Japonia Japonia Japonia 4. Niemcy Niemcy Niemcy 5. W. Brytania W. Brytania W. Brytania 6. Indie Indie Indie 7. Francja Francja Francja 8. Włochy Włochy Kanada 9. Kanada Kanada Włochy 10. Korea Południowa

Korea Południowa

Brazylia 11. Rosja Rosja Rosja 12. Brazylia Australia Korea Południowa

13. Australia Brazylia Australia 14. Hiszpania Iran Iran 15. Meksyk Hiszpania Hiszpania 16. Indonezja Meksyk Meksyk 17. Iran Indonezja Indonezja 18. Holandia Holandia Arabia Saudyjska 19. Szwajcaria Arabia Saudyjska Holandia 20. Turcja Szwajcaria Szwajcaria 21. Arabia Saudyjska Turcja Tajwan 22. Tajwan Tajwan Polska 23. Polska Polska Turcja 24. Szwecja Szwecja Szwecja 25. Belgia Belgia Belgia 26. Tajlandia Tajlandia Argentyna 27. Austria Irlandia Norwegia 28. Nigeria Argentyna Tajlandia 29. Irlandia Norwegia Izrael 30. Izrael Izrael Irlandia Źródło: Bankier.pl na podstawie danych MFW

Potwierdził się scenariusz wieszczony przed Wielkanocą. Przedostatni tydzień kwietnia przyniósł podwyżki cen paliw, które „zawdzięczaliśmy” wyższym notowaniom ropy naftowej i mocnemu dolarowi.

Bankier.pl na podstawie danych BM Reflex

Choć kwiecień przyniósł pewną poprawę nastrojów gospodarstw domowych w Polsce, to wskaźniki ufności konsumenckiej utrzymały się na wręcz depresyjnych poziomach. Ankietowani gremialnie spodziewają się pogorszenia sytuacji ekonomicznej w kraju.

Bankier.pl na podstawie GUS

Raporty roczne spółek z WIG20 pokazały, jak kształtowały się pensje zarządów i rad nadzorczych. Bezsprzecznie najwięcej zarobił odchodzący ze stanowiska prezes Allegro. Wysokie premie wypłaciły też CCC i LPP.

Bankier.pl

Marzec 2022 roku przyniósł bardzo silny wzrost nominalnej sprzedaży detalicznej w Polsce. Stały za nim potężna inflacja cenowa oraz ekonomiczne skutki wojny na Ukrainie, które zwiększyły zakupy paliw i dóbr pierwszej potrzeby.

GUS

Japoński jen wyznaczył 20-letni rekord słabości względem dolara amerykańskiego. Waluta Kraju Kwitnącej Wiśni znalazła się w spadku swobodnym na początku marca, gdy doszło do „rozjazdu” stóp procentowych po obu stronach Pacyfiku.

