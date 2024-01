Kosmetyczny gigant Avon wciąż aktywnie działa w Rosji

OPINIA Ukraińcy raczej nie zabiorą Polakom pracy. Ale pomoc dla uchodźców powinna się skończyć Dziś mija 700 dni od de facto drugiej agresji Rosji na Ukrainę. To dobra okazja do kilku przemyśleń o roli uchodźców w polskiej gospodarce i społeczeństwie. Im dłużej trwa wojna, tym większy odsetek Polaków ma negatywny stosunek do Ukraińców.