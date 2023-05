Wyborcza karuzela partyjnych barw. Kosiniak-Kamysz chciałby miliona złotych "kary"

"To będzie niewyczerpane źródło haków na każdego krytyka władzy". Aktywiści alarmują przed zmianami w Kodeksie karnym To będzie niewyczerpane źródło haków na każdego krytyka władzy i zagrożenie dla wolnych wyborów – tak plany zmian w Kodeksie karnym autorstwa Prawa i Sprawiedliwości oceniają przedstawiciele Fundacji Panoptykon i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, którzy złożyli w Sejmie negatywną opinię do tego projektu.