Kosiniak-Kamysz o audycie MON i zmianach w konstytucji

Pierwsze wnioski z audytu MON będą pod koniec stycznia – podał w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Audyt – jak powiedział - będzie bardzo obszerny, składać się będzie z kilku obszarów – między innymi analizy zarządzania strukturą oraz analizy kontraktów zbrojeniowych.

"Co do zasady, jestem zwolennikiem kontynuacji – uważam, że obronność powinna być z tych emocji wyłączona. Jeżeli będziemy ciągle zmieniać nasze kontrakty i cele, to nigdy nie osiągniemy żadnego i nie dojdziemy do pełnej transformacji polskiej armii" – powiedział szef MON.

Wicepremier został też zapytany o plany zmian w konstytucji. "Wychodzimy z taką inicjatywą i uważamy, że jest potrzebny rozdział dotyczący Trybunału Konstytucyjnego w konstytucji, gdyż to od TK zaczynają się wszystkie wady systemowe, z którymi mamy do czynienia. Nie byłoby dywagacji na temat zmian w prokuraturze czy w telewizji, gdyby nie było grzechu popełnionego zaraz po przejęciu władzy przez PiS – zniszczenia wiarygodności i niezależności Trybunału. By naprawić wymiar sprawiedliwości, kompleksowo trzeba stworzyć nowe przepisy dotyczące TK – tak, by spełniały zasady związane z reprezentatywnością, głosem wyborczym, niezależnością i pewnością obywateli, że mogą dochodzić tam swoich praw" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

