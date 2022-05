Kosiniak-Kamysz: Centralny Port Komunikacyjny zniszczy porty regionalne, które zatrudniają tysiące ludzi

fot. Jacek Szydłowski / / FORUM

Centralny Port Komunikacyjny zniszczy porty regionalne, sprawi, że będą nierentowne, a przecież zatrudniają one tysiące ludzi - mówił w poniedziałek szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że jego ugrupowanie opowiada się za rozwojem lotnisk regionalnych.

W reakcji pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała zamieścił na Twitterze grafikę KPRM dotyczącą "alertu o dezinformacji".

Szef ludowców i poseł Ireneusz Raś (KP-PSL) zorganizowali w poniedziałek na krakowskim lotnisku konferencje prasową nt. CPK i portów lotniczych. Jak zapowiedzieli, podobne konferencje będą organizowane w kolejnych dniach na lotniskach regionalnych w całej Polsce.

Kosiniak-Kamysz podkreślał, że regionalne porty lotnicze rozwijały się przez ostatnie kilkanaście lat, zostały zmodernizowane, a teraz odżywają po pandemii Covid-19. "Opowiadamy się za rozwojem portów regionalnych. CPK zniszczy te porty. Sprawi, że będą nierentowne, będą upadać" – mówił prezes PSL, podkreślając, że lotniska są miejscem pracy tysięcy osób.

Raś dodał, że także posłowie PiS cieszyli się z rozwoju portów regionalnych. Stwierdził, że nie dowierzał, kiedy otrzymał telefon z prośbą o interwencję w sprawie CPK. "Nie wierzyłem, że flagowy projekt rządowy może być realizowany za pieniądze regionalnych portów lotniczych" – powiedział.

Przywołał uchwaloną w maju nowelizację ustawy o działach administracji rządowej, która m.in. przenosi zadania związane z budową CPK z kompetencji ministra infrastruktury, który odpowiada za transport, do kompetencji ministra funduszy i polityki regionalnej.

Raś mówił, że "infrastruktura portów regionalnych i PPL, czyli firmy centralnej, która zajmuje się portami, która ma udziały w portach regionalnych w wielu miejscach" zostaje przeniesiona z ministerstwa infrastruktury do ministerstwa funduszy i polityki regionalnej".

Ponadto - dodał - są tam "przepisy zwiększające kompetencje pełnomocnika ws. CPK, czyli wiceministra funduszy i polityki regionalnej Marcina Horały oraz mogące prowadzić do przenoszenia aktywów z portów lokalnych do CPK". Według niego, na mocy nowelizacji będzie możliwe "aby pod tego typu dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwa regionalne zaciągnąć kredyty na CPK".

"Tego pan Horała w Sejmie nie powiedział. Można powiedzieć – dokonał tzw. kłamstwa politycznego" – ocenił Raś. Podkreślił, że politycy KP-PSL chcą "uczciwej dyskusji na temat finansowania CPK". "Nie dopuścimy, aby pieniądze regionalnych lotnisk trafiły na budowę CPK" – dodał Kosiniak-Kamysz.

W reakcji na konferencję prasową przedstawicieli KP-PSL wiceminister funduszy i polityki regionalnej i pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała zamieści na Twitterze grafikę KPRM dotyczącą "alertu o dezinformacji". "Uważaj na fałszywe treści w internecie; zmanipulowaną informację często charakteryzują: kontrowersyjny tytuł, emocjonalny język i zdjęcia/nagrania, niewiarygodne źródło informacji lub jego brak. Zweryfikuj w przynajmniej dwóch źródłach zanim przekażesz ją dalej" - głosi grafika.

Przedstawiciele KP-PSL zapowiedzieli, w czwartek w Sejmie KP wystąpią z interpelacją w sprawie CPK. Kosiniak-Kamysz i Raś podpisali także list – apel do marszałka Senatu Tomasz Grodzkiego o zmianę zapisów ustawy o działaniach administracji rządowej. Zaapelowali też do parlamentarzystów pozostałych ugrupowań, by nie dopuścić do tego, "aby bez słowa wyjaśnienia dokonać zamachu na porty lotnicze".

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W jego ramach na ok. 3000 ha ma powstać Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie ma obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być budowany wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

Podczas prac sejmowych nad projektem noweli ustawy o działach administracji rządowej Horała uzasadniał, że powodem zmian jest zakończenie etapu projektowego CPK. Podkreślił, złożenie wniosku o decyzję środowiskową jest kwestią tygodni.(PAP)

