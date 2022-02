Kosiniak-Kamysz: Nie wolno nam kupować węgla z Donbasu

fot. Maciej Goclon / / FotoNews

Uważamy, że dzisiaj najważniejsza jest jedność i współdziałanie. W momentach zagrożenia bezpieczeństwa światowego i pokoju na świecie, szczególnie tych, które są blisko naszej granicy, potrzebujemy jedności polskich środowisk politycznych" - powiedział we wtorek prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

We wtorek w Starogardzie Gdańskim odbyło się otwarcie biura senatora PSL Ryszarda Bobera. Wśród zaproszonych gości był m.in. prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz.

Polityk w trakcie konferencji prasowej odniósł się do sytuacji na Ukrainie. "Apelujemy o jedność wszystkich środowisk politycznych i społeczeństwa w sprawie wspólnego stanowiska dotyczącego sytuacji na Ukrainie" - zaznaczył prezes.

Jak dodał, to stanowisko powinno być wypracowane w ramach Unii Europejskiej i NATO, a Polska powinna być w zwartym szeregu państw Unii Europejskiej i NATO na czele ze Stanami Zjednoczonymi. "Tak jak Legiony Rzymskie, w zwartym szyku zwyciężały. Nie ma co tu się licytować na Twitterze na jakieś swoje pomysły, tylko skonsultować to wszystko z sojusznikami. Te konsultacje są prowadzone przez Biały Dom. Można śledzić stronę Białego Domu, tam pojawiają się informacje" - mówił Kosiniak-Kamysz.

"Uważamy, że dzisiaj najważniejsza jest jedność i współdziałanie. W momentach zagrożenia bezpieczeństwa światowego i pokoju na świecie, szczególnie tych, które są blisko naszej granicy potrzebujemy jedności polskich środowisk politycznych i tej jedności oczekujemy" - dodawał prezes PSL.

Prezes PSL zaznaczył, że oczekuje od rządu i prezydenta wykazania się odpowiedzialnością i nie wszczynania jakichkolwiek konfliktów z Unią Europejską, nie wszczynania konfliktów wewnątrz Polski. "To nie jest moment na wojenki polityczne, jak się zaczyna rozgrywać prawdziwa wojna za naszymi najbliższymi granicami" - dodał.

Kosiniak-Kamysz ocenił, że Polska nie może kupować węgla z Donbasu. "Import węgla za tych rządów z Rosji jest ogromny. Ta opcja nie powinna wspierać górnictwa w Rosji, czy szczególnie w Donbasie" - powiedział.

"Gdybyśmy postawili na energię odnawialną i np. na wiatraki, a nie ograniczali ich możliwości umieszczania, to dziś bylibyśmy bezpieczniejsi energetycznie. Więc wzywamy do zniesienia wszelkich przeszkód regulacyjnych w tworzeniu energetyki odnawialnej, to już jest bardzo późno ale nie jest to sytuacja beznadziejna. Wszystkie regulacje w Polsce muszą zostać uwolnione dla energetyki odnawialnej" - powiedział polityk.

Prezes PSL w trakcie konferencji wypowiedział się również na temat Polskiego Ładu. Jego zdaniem odpowiedzialność w tej sprawie ponosi premier. "Wszyscy w rządzie umywają ręce. Ręce umył minister finansów, ręce umywają poszczególni parlamentarzyści PiS, oni nawet nie wiedzą kto był ministrem finansów. Wszystko spada na premiera. On chyba ręczył, że to będzie super wystrzałowe i za chwilę będzie można rozpisać wybory, bo euforia społeczna będzie tak duża. A oceny dzisiaj w sondażu publikowanym są dramatyczne. Zamieszanie jest ogromne" - stwierdził.

Kosiniak-Kamysz powiedział, że Polskie Stronnictwo Ludowe ma propozycję "wyjścia z tej sytuacji". "Należy zostawić kwotę wolną od podatku, a wszystko inne zawiesić. Nie stosować podwójnych przepisów dotyczących opodatkowania" - dodał.

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał w poniedziałek dekret o uznaniu separatystycznych "republik ludowych": Donieckiej i Ługańskiej na wschodzie Ukrainy. Putin i przywódcy separatystów w Donbasie podpisali też umowy o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy z Rosją. Rosyjski przywódca wygłosił w poniedziałek wieczorem ponadgodzinne orędzie, w którym nazwał Ukrainę "nieodłączną częścią" historii Rosji i jej przestrzeni kulturowej. W opublikowanej w nocy odezwie do narodu ukraińskiego prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Kijów kwalifikuje uznanie przez Rosję niepodległości dwóch "republik" jako naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej państwa ukraińskiego.

Jak podał w nocy Reuters, Putin wydał rozkaz wojskom rosyjskim wkroczenia na terytorium wschodniej Ukrainy. We wtorek rano szef MON Mariusz Błaszczak potwierdził, że siły rosyjskie weszły na terytorium samozwańczych republik, a więc de facto naruszyły granice Ukrainy. (PAP)

autor: Piotr Mirowicz

pm/ itm/