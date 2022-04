Kosiniak-Kamysz: Banki państwowe muszą odejść od pobierania marży od kredytów

fot. Maciej Goclon / / FotoNews

Banki, w pierwszej kolejności państwowe, muszą odejść od pobierania marży od kredytów. Nie mogą zarabiać na polskich obywatelach - mówił prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz po kolejnej decyzji RPP o podniesieniu stóp procentowych.

Na środowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej podniosła wszystkie stopy procentowe o 1 pkt proc. Stopa referencyjna, główna stopa NBP, wzrosła z 3,5 proc. do 4,5 proc.

Lider ludowców podkreślił, że dzisiejsza decyzja RPP jest dla kredytobiorców trudna. "To już jest naprawdę nie do udźwignięcia: inflacja, raty kredytu, szalejące ceny prądu, gazu" - mówił.

"Mamy propozycję rozwiązania i oczekujemy interwencji państwa, szczególnie banków państwowych: muszą powstrzymać się od pobierania marży" - powiedział Kosiniak-Kamysz. "Niech odejdą od pobierania marży, koniec z marżą od kredytów" - apelował.

Jak wskazał prezes PSL, "banki zarabiają już wystarczająco dużo na oprocentowaniu". "Po 2016 roku, kiedy były niskie stopy procentowe - marża była bardzo wysoka i ona została dalej utrzymana" - powiedział. "Ta realna kwota, którą płacą dzisiaj kredytobiorcy, to nie są tylko stopy procentowe, ale też to jest bardzo wysoka marża" - dodał.

Kosiniak-Kamysz wskazał, że w ostatnich latach marża wynosiła nawet 3 procent. "Banki państwowe w pierwszej kolejności muszą odejść od pobierania marży, nie mogą zarabiać na polskich obywatelach, nie mogą się bogacić na krzywdzie ludzkiej" - mówił.

Poseł Dariusz Klimczak pytał, "po co była repolonizacja banków, skoro dzisiaj państwo nie jest skłonne do odważnych decyzji". "Po to wydaliśmy ogromne pieniądze jako Skarb Państwa, żeby dzisiaj mieć szerszy wachlarz do podejmowania decyzji, także tych odważnych, także tych, które idą w kierunku obywateli, którzy chcą się rozwijać, chcą mieć własne mieszkanie, chcą inwestować we własną firmę" - mówił.

Pierwsza z cyklu podwyżek stóp procentowych nastąpiła w październiku ubiegłego roku. Od tego czasu Rada Polityki Pieniężnej podnosiła stopy co miesiąc. W marcu skala podwyżki wyniosła 0,75 pkt proc. Ostatni raz stopa referencyjna NBP wynosiła 4,5 proc. w listopadzie 2012 r.(PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski

