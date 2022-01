Kościński: Zachęcam do kontaktu z naszymi ekspertami w związku z Polskim ładem

fot. Adam Chelstowski / / FORUM

Zachęcam wszystkich, którzy mają pytania związane z Polskim ładem, do korzystania z naszych materiałów i do kontaktu z naszymi ekspertami – powiedział polskatimes.pl minister finansów, Tadeusz Kościński.

Minister przypomniał, że w ramach akcji informacyjnej, od 8 stycznia realizowane są wielogodzinne livechaty 7 dni w tygodniu, gdzie każdy może zadać pytanie.

"Publikujemy systematycznie materiały instruktażowe na naszych stronach internetowych, w tym podatki.gov.pl. Zapraszam też do obejrzenia webinarium z naszymi ekspertami. Wzmocniliśmy kadrowo infolinię Polskiego ładu. Urzędy skarbowe w zakresie informacji dotyczącej rozwiązań zawartych w Polskim ładzie od wtorku będą otwarte od 8:00 do 19:00. Zachęcam wszystkich, którzy mają pytania związane z Polskim ładem do korzystania z naszych materiałów i do kontaktu z naszymi ekspertami" - powiedział Kościński.

Szef resortu finansów, zapytany dlaczego od 8 stycznia zmieniły się zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, pobieranych przez płatników w styczniu 2022 r., powiedział, że część osób niepotrzebnie złożyła wniosek o rezygnację z preferencji dla klasy średniej lub pracodawca nie pobrał przy zatrudnieniu tzw. formularza PIT-2, który pozwala zastosować kwotę wolną już na etapie zaliczek.

"To dwa główne powody. Dlatego część osób, w tym nauczyciele, na początku stycznia zobaczyła na swoich kontach mniejsze pensje. Pobrane na podatek zaliczki w pierwszych miesiącach, z zyskiem trafiłyby do podatników później. Chcemy jednak, by korzyści z Polskiego ładu nasi obywatele odczuli jak najszybciej. A będzie to rocznie 17 mld zł więcej w ich portfelach. Stąd tak szybko przygotowaliśmy rozporządzenie dzięki któremu już w przyszłym tygodniu rozpocznie się wypłacanie różnic w płacach" - wyjaśnił Kościński.

Przypomniał, że od pracowników i zleceniobiorców zarabiających miesięcznie do 12,8 tys. zł brutto zaliczki będą pobierane w kwocie nie wyższej niż ta, która obowiązywała jeszcze w grudniu 2021 r. Zasada ta dotyczy również tych osób, które już otrzymały wynagrodzenie w styczniu.(PAP)

