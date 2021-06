Będzie ulga dla inwestorów indywidualnych kupujących akcje debiutantów

fot. Mateusz Wlodarczyk / / FORUM

Ulgi podatkowe wspierające wejście polskich firm na giełdę, na inwestowanie przez fundusze VC oraz dla przedsiębiorstw ratujących firmy w słabej kondycji - to niektóre rozwiązania wspierające rozwój firm w Polskim Ładzie, o których poinformował szef MF Tadeusz Kościński.

W ramach rozwiązań podatkowych, wspierających rozwój firm, wprowadzimy ulgę na inwestycje dla giełdowych inwestorów indywidualnych kupujących akcje debiutantów – powiedział w środę Jan Sarnowski, wiceminister finansów.

"Jeśli inwestor zainwestuje w debiutanta i przetrzyma jego akcje przez 3 lata, to nie zapłaci podatku od zysku przy sprzedaży. To zwiększy zainteresowanie nowymi firmami po stronie inwestorów" – powiedział Sarnowski.

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński w środę na spotkaniu prasowym online mówił o podatkowym wsparciu ekspansji i rozwoju firm w programie Polski Ład. Przypomniał, że do tej pory przedstawiono część propozycji w Polskim Ładzie, czyli np. reformę klina podatkowego, składkowego.

"Dziś mówimy o kolejnych zmianach, mają one pomóc rozwijać się naszym przedsiębiorcom i zachęcać ich do jeszcze większej obecności na światowych rynkach" - tłumaczył Kościński.

Jak wskazał, w nowoczesnym systemie podatkowym - "a taki właśnie budujemy - muszą znaleźć się rozwiązania promujące inwestycje i ograniczające formalności przy rozliczeniu podatków".

"Tak przekonamy rodzimych przedsiębiorców do inwestowania w swój rozwój, do zdobywania światowych rynków zagranicznych, do lokowania swoich biznesów w naszym kraju" - wskazywał.

Zdaniem Kościńskiego polska gospodarka potrzebuje silnych, rozwijających się firm, globalnych graczy - szczególnie po Covid-19.

"Proponujemy pakiet nowych ulg. Będą ulgi wspierające wejście polskich firm na giełdę, będą też ulgi na inwestowanie przez fundusze venture capital i zwolnienie podatkowe dla alternatywnych spółek inwestycyjnych. Dzięki temu przestaniemy tracić kapitał na rzecz innych krajów, gdzie takie preferencje akurat już funkcjonują" - powiedział szef MF.

Jak przekazał, wprowadzona ma też być ulga dla przedsiębiorstw, które zdecydują się na ratowanie firm w słabej kondycji oraz podatkowa zachęta do zdobywania nowych rynków zbytu.

"Alternatywą będzie estoński CIT. Teraz jest najlepszy moment na skorzystanie z niego, ponieważ to idealne rozwiązanie na popandemiczne odbicie gospodarki, zwłaszcza, że chcemy by był on jeszcze bardziej atrakcyjny" - wskazał.

"W planach mamy też rozwiązania, których celem jest stworzenie jeszcze bardziej przyjaznego klimatu podatkowego dla strategicznych inwestorów m.in. takiego pokroju jak Elona Muska. Damy takim inwestorom dodatkowe argumenty, które przesądzą o tym, że na miejsce swoich inwestycji wybiorą właśnie Polskę" - powiedział Kościński.

Kościński: Inwestycje prywatne w ostatnim okresie zaczęły rosnąć

Kościński na spotkaniu prasowym on-line mówił, że ulgi podatkowe dla firm, jakie proponuje rząd w Polskim Ładzie są też pewnego rodzaju zachętą dla prywatnych inwestorów, aby czuli się "coraz bardziej komfortowo, żeby gospodarka się rozwijała", że rząd też w tym pomaga.

"Inwestycje prywatne w ostatnim okresie już zaczęły rosnąć, już zaczyna coś się ruszać. Powoli prywatni inwestorzy widzą, że gospodarka wraca na normalne tory" - powiedział Kościński.

Jak dodało, "my, jako administracja centralna inwestujemy w publiczne inwestycje, konsumpcja rośnie, eksport rośnie".

"Coraz większa jest taka - nie chcę używać tego słowa - presja na prywatnych inwestorów, (....) że będą musieli praktycznie inwestować. Ale mam nadzieję, że będą musieli w tym pozytywnym sensie, że chcą i widzą, że to jest korzyść dla nich, a nie, że to jest ostatnia deska ratunku. To jest ten aspekt pozytywny" - tłumaczył Kościński.

W jego ocenie, "może już jesteśmy w tym momencie, gdzie prywatni inwestorzy już coraz śmielej wychodzą i wyciągają swoje pieniądze i inwestują".

Zgodnie z poniedziałkowymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego PKB w I kw. 2021 spadł o 0,9 proc. rdr, wobec wstępnego szacunku mówiącego o spadku w wysokości 1,2 proc. rdr. i wobec spadku o 2,7 proc. rdr. w IV kw. ubiegłego roku. GUS podał, że inwestycje w I kw. 2021 wzrosły o 1,3 proc. rdr.

autor: Aneta Oksiuta, Marek Siudaj