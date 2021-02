Kościński: Luka VAT spada i mamy więcej pieniędzy w budżecie

fot. Adam Chelstowski / FORUM

Luka VAT w Polsce w ostatnich latach spada, w efekcie więcej pieniędzy trafia do budżetu - oświadczył minister finansów Tadeusz Kościński. Przytoczył badania, wskazujące, że o ile w 2014 r. luka VAT była na poziomie 32 proc., to w 2019 r. spadła do 10 proc.

Spadek ten przekłada się na ok. 38 mld zł wpływów do budżetu w zeszłym roku - podkreślił Kościński na konferencji prasowej. „To są te pieniądze, które co roku mamy i możemy wykorzystywać na programy społeczne” - stwierdził minister.

Jak dodał, w 2020 r. mieliśmy do czynienia z pandemią i recesją w Polsce na poziomie 2,8 proc. ”Przychody z VAT też powinny być niższe, ale są wyższe” - podkreślił.

Kościński dodał, że z nieoficjalnych jeszcze danych za styczeń 2021 r. wynika, że wpływy z VAT były o 6 proc. wyższe niż w styczniu 2020 r.

Patkowski: W Polsce nie opłaca się tworzyć karuzel VAT-owskich

"Skuteczność pobierania dochodów podatkowych świadczy o sile każdego, demokratycznego państwa. Nie możemy pozwolić sobie na narrację, w której zarzuca się rządowi i państwu nieskuteczność w obszarze tych działań" - powiedział Patkowski na briefingu prasowym online nt. luki VAT.

Jak tłumaczył wiceminister, najbardziej poszkodowanymi osobami przez przestępstwa VAT-owskie są legalnie i uczciwie odprowadzający podatki przedsiębiorcy, "którzy na skutek takich działań podlegają nieuczciwej konkurencji".

"Dziś jesteśmy państwem, w którym nie opłaca się tworzyć karuzel VAT-owskich, w którym nie opłaca się przestępcom VAT-owskim dopuszczać do takiej sytuacji" - powiedział.

Jak wskazywał Patkowski, to dzięki uszczelnieniu systemu podatkowemu, udało się na tyle zwiększyć dochody podatkowe budżetowe, "dzięki czemu rząd dzisiaj stać na programy oczekiwane przez wszystkich Polaków jak 500+, 13. emerytura, 14. emerytura".

Dodał, że to nie są pieniądze pochodzące "tylko i wyłącznie z deficytu i powiększenia zadłużenia państwa", ale uzyskane "w wyniku skutecznej polityki podatkowej Prawa i Sprawiedliwości".

"Dzięki temu dzisiaj możemy obniżać podatki Polaków, wdrażać oczekiwane programy społeczne, bo udało nam się doszczelnić system podatkowy na tyle, że nieuczciwi przedsiębiorcy albo zaczęli płacić podatki, albo przestali dokonywać fraudów VAT-owskich. To jest miara sukcesu zwalczania luki VAT" - podkreślił wiceminister.

