Kościńki: Reforma OFE musi poczekać na ustawy podatkowe w ramach "Polskiego ładu"

Reforma OFE będzie musiała zostać skalibrowana do proponowanych w ramach Polskiego Ładu ustaw podatkowych – powiedział PAP Biznes minister finansów Tadeusz Kościński. Dodał, że najpierw musi powstać ostateczny kształt reformy systemu podatkowego, dopiero wtedy rząd przyjrzy się jak przeprowadzić reformę OFE.

"Projekt reformy OFE jest na razie w Sejmie. Musimy zaczekać na Polski Ład – ustawy podatkowe będą mieć znaczenie dla OFE, będziemy musieli skalibrować opłatę przekształceniową. Zatem najpierw musimy wiedzieć, jak będą wyglądały ustawy w ramach Polskiego Ładu i później zobaczymy, co one będą oznaczały dla OFE" – powiedział Kościński w kuluarach Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Reforma OFE zakłada likwidację funduszy i przeniesie zgromadzonych tam środków do IKE lub ZUS. Rząd zakładał, że przy przeniesieniu środków do IKE pobrana zostanie tzw. opłata przekształceniowa na rzecz FUS, co miało być równoważne z opodatkowaniem środków zgromadzonych w ZUS. Przedstawiona w Polskim Ładzie propozycja nieopodatkowania emerytur w przypadku kwoty do 2.500 zł wymusza jednak zmianę podejścia do reformy OFE.

